Jhon Jáder Durán y su fichaje al Aston Villa: "Muy contento de llegar a la mejor liga del mundo"

Jhon Jáder Durán, una de las figuras nacientes del fútbol colombiano, se convertirá en futbolista del Aston Villa de Inglaterra. El joven delantero de 19 años, que tuvo su primer año en el fútbol del exterior vistiendo la camiseta del Chicago Fire, se encuentra concentrado con la Selección Colombia Sub-20, trabajando con miras al Sudamericano de la categoría que se disputará en nuestro país, a partir del 19 de enero.

En medio de la noticia que lo tiene como protagonista, el exEnvigado, habló con la prensa de lo que significa este nuevo paso en su carrera, "contento con el paso que se da, estoy muy contento por llegar a la mejor liga del mundo".

Y agregó con respecto a lo que resta para que se complete su fichaje, "no se nada de ese tema todavía, estoy enfocado con la Selección Colombia, y seguiremos trabajando para lo que sé viene".

Asimismo, se refirió al papel que quiere cumplir en un fútbol donde han sabido celebrar varios goles futbolistas de nuestro país, como es el caso de Juan Pablo Ángel, Hugo Rodallega, Faustino Asprilla, entre otros, "es una liga muy competitiva y muy hermosa, trabajaremos para seguir dejando el legado de Colombia en alto".

En otra intervención habló sobre otro colombiano que está triunfando en la Premier League, Luis Díaz, "ya he tenido la oportunidad de jugar con Luis Díaz y compartir camerino con él, es una persona muy importante y muy humilde. Llegar a esa liga y tener compatriotas es excelente".

Como no podía faltar se refirió al 'Dibu' Martínez, con quien compartirá vestuarios en Inglaterra, "todos tienen por enseñar, creo que toca aprender de todas las personas. El mérito de que fue campeón del mundo es muy importante, pero sigue siendo un compañero más".

Jhon Jáder Durán es una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20. Foto: Twitter FCF

Y continuó con respecto al que será su nuevo equipo, "es un club muy importante, lo he escuchado varias veces; tiene jugadores de muy buen nombre y muy buen pie; es un club importante de Inglaterra y estoy contento de llegar a ese club".

Por otro lado, habló sobre la adaptación a la Premier League, "no hay ninguna parte fácil, pero con un poco de concentración, trabajo y disciplina creo que las cosas llegarán solas. Estoy tranquilo esperando lo que se viene, llegaré a trabajar y a una competencia sana".

En otro tema, se refirió a su papel en el Sudamericano, con la Selección Colombia Sub-20, "Con la noticia o sin la noticia iba a seguir entregándolo todo. Esta noticia no es más que un plus, el Sudamericano no iba a depender de esto, pero bueno, se dio antes que es lo importante. Cuando vine para acá estaba solo enfocado acá, hay personas trabajando en esto y yo no tengo nada que ver. Cuando vine solo pensé en trabajar con la Selección Colombia".