Jhon Jáder Durán y su llegada al Aston Villa: querían un arquero, pero se enamoraron del colombiano

En las filas del Aston Villa se destaca la presencia de Jhon Jáder Durán, jugador que arribó hace poco al conjunto de Birmingham y que poco a poco ha sumado minutos de juego en el equipo. En medio de su adaptación, desde el conjunto 'villano' revelaron que el fichaje del colombiano se dio mientras se fijaban en otro jugador.

El director deportivo de Aston Villa, Johan Lange, habló en el portal 'My Old Man Said' y contó detalles sobre cómo dieron con Durán para así hacer realidad su llegada. “Villa había estado en un juego de Chicago Fire viendo al portero juvenil de USMNT, Gabriel Slonina. Slonina finalmente terminó firmando por Chelsea por una tarifa que se informó fue de $ 10 millones y aumentó a $ 15 millones (con una cláusula de venta también). Pero con Emi Martínez cimentando rápidamente su legado de Villa, finalmente Lange razonó que potencialmente un gran desembolso en un portero joven podría no ser el mejor uso de las arcas de Villa, cuando lucharía por tiempo de juego”, fue la primera aclaración que hizo el dirigente.

“Sin embargo, ver a Slonina no había sido en vano, ya que a Villa le gustó mucho lo que vieron en el otro activo joven e intrigante del Chicago Fire, el delantero colombiano de entonces 18 años, Jhon Jáder Durán. Después de verlo tres veces en persona, se tomó la decisión de adelantarse a la manada e intentar firmarlo”, dijo Lange sobre el exEnvigado.

Y es que el colombiano tuvo un gran trasegar con el Chicago Fire y aprovechó una oportunidad que ni sabía que tenía. Ocho goles en 25 partidos fue el registro que llamó la atención de propios y extraños y que en este caso cautivó al tradicional equipo de Inglaterra.

Una vez pisó tierras inglesas, el colombiano se dio cuenta del gran paso que estaba dando y no es para menos, pues su llegada significó el seguirle los pasos a Juan Pablo Ángel, colombiano que se cansó de hacer goles en Villa Park.

En la actualidad, Durán ha tratado de dar el máximo en los poco minutos de juego que le brinda el técnico Unai Emery, quien se ha acostumbrado en los tramos finales de los encuentros.

¿Cuándo juega el Aston Villa por la Premier League?

Este sábado, a las 6:30 a.m., los villanos recibirán en casa al Newcastle por la jornada 31 de la liga de Inglaterra.