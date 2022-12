Jhon Lucumí: “Cuando me convocaron a la Selección, el que me llamó fue un preparador físico”

Jhon Lucumí, un futbolista de apenas 21 años jugó con el combinado patrio absoluto en la Copa América Brasil 2019, y en charla con GolCaracol.com recordó de cómo se dio su convocatoria.

Una de las gratas revelaciones del fútbol colombiano y precisamente en la Selección Colombia, es la presencia del joven defensor central, quien presta sus servicios para el Genk, de Bélgica.

Y es que mientras pasa su cuarentena, junto a su padre, y a la espera de si el fútbol belga retorna, el vallecaucano de 21 años rememoró así su estancia con la ‘tricolor’.

Usted un jugador joven ¿cómo se dio el llamado?

“Antes me había visto en la preselección que había sacado el profe, el preparador físico se puso en contacto conmigo y fue el que me habló para ir a entrenar con ellos para no perder la forma porque en Bélgica el campeonato ya se había acabado. Cuando salió la convocatoria oficial fue una gran alegría para mí”.

“En España ya pasó lo peor y ahora me gustaría estar unos días con mi familia en Colombia”

¿Su recuerdo de cuando fue convocado?

“Alegría, un sueño, años atrás uno lo veía por la televisión. Emocionaba escuchar el himno por la televisión, imagínate la alegría, estar en la cancha, es impresionante vivir ese momento, estar con las grandes estrellas del fútbol mundial compitiendo al más alto nivel. Es un motivo de satisfacción y orgullo”.

¿Qué sintió cuando jugó en un estadio lleno de amarillo, azul y rojo?

“En el momento no te das cuenta de la dimensión por la adrenalina del juego. Cuando pasa el partido te das cuenta de lo que has logrado, con quién estás jugando, da mucha satisfacción ver todos los logros que vas alcanzando. Alegría, al principio no la crees”.

¿Y su primer partido con la Selección Colombia?

“No me lo esperaba. El equipo estaba muy bien, habíamos ganados los dos primeros partidos. Soñaba poder debutar en la Copa América, los compañeros me lo hicieron muy fácil, ellos tienen una calidad enorme, me decían que no me complicara que hiciera lo que siempre y salió muy bien”. (Lucumí jugó en la victoria 1-0 contra Paraguay en el certamen continental).

¿Qué rescata de su primera experiencia en Selección?

“Todo es paso a paso, estamos tratando de aprender, tenemos grandes jugadores en mi posición de los que puedo recoger mucha experiencia. Eso es lo que estamos haciendo, escuchar mucho y aprender mucho para que cuando llegue la próxima oportunidad estar listo”.

¿Cómo tomó ser preseleccionado para los partidos de Eliminatorias?

“Es una alegría y una responsabilidad mayor, porque empezarían las clasificatorias al Mundial. Eso es por lo que todo el mundo trabaja y anhela, que es ir al Mundial. Es una responsabilidad muy grande y la llamada significa que tengo cosas que aportarle a la selección”.

Cabe recordar que, por cuestiones de la pandemia, la primera y segunda fecha de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 fueron pospuestas.