Jhon Mosquera: “Sabemos de la grandeza de Barcelona, Bayern Múnich e Inter; es un sueño”

Jhon Mosquera es uno de los nueve futbolistas colombianos que dirán presente en esta edición de la Champions League 2022-23 , que comenzará este martes. Eso sí, la particularidad con el atacante vallecaucano es que estará con el Viktoria Plzen en el ‘grupo de la muerte’, junto al Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con él, horas previas a lo que será su debut en este certamen internacional, cuando se enfrente al Barcelona, el miércoles, en el Camp Nou.

Jhon Mosquera contó del “sueño hecho realidad” que es enfrentarse a esos grandes clubes, de sus sensaciones al disputar la Champions League, de los objetivos en esta competición, sobre lo que tuvieron que pasar para ganarse un lugar en la fase de grupos y de su proceso en el fútbol de República Checa. ¡Imperdible testimonio!

¿Qué sensaciones tienes del partido contra Barcelona?

“Bien, acá ya en Praga en el hotel para dormir ahí y salir en la mañana para Barcelona. Muy emocionado, contento, un sueño hecho realidad, esto es de mi viejo, de los dos, que en paz descanse mi papá. Vamos a tratarlo de disfrutar al máximo”

¿Cómo fue ese proceso para meterse en grupos de Champions League?

“Yo pensé que si éramos campeones solo era una ronda previa, y me dijeron que eran tres. Yo no sabía si íbamos a llegar hasta allá, lo veía difícil, es cierto que teníamos rivales como primero Helsinki, que tenían un campo sintético y es jodido. Luego nos tocó el Sherrif Tiraspol, en el que estuvieron el año pasado Danilo Arboleda y Frank Castañeda y fue difícil, de hecho metí gol en el de vuelta. Ya en el último el Qarabag, de Azerbaiyán, equipo grande, adinerado, que quería estar en grupos y allá quedamos 0-0 y en casa remontamos y aporté con una asistencia y clasificamos a grupos con eso”.

¿Cómo se enteró del grupo que les tocaba, qué pasó por su mente?

“La verdad que todo es posible, si uno tiene fe, uno sabe de las dimensiones de esos tres grandes clubes, pero vamos a intentar competir y disfrutarlo, no fue fácil eliminar tres rivales. Pero contentos y cuando nos tocaron esos rivales, lo primero es reírte, decir “¿esto qué es?” Estamos en el grupo de la muerte pero vamos a disfrutarlo, intentaremos competir”.

¿Qué le genera comenzar con el Barcelona?

“Increíble, mis amigos venían a verme a un partido de Liga, y venían precisamente de Barcelona y les dije que fueran a la tienda antes del sorteo y me trajeran la camiseta dorada de Lewandowski. Estábamos sentados en el sofá y me llamó un amigo y me dijo que podía pedirla en persona. Es una bonita historia”.

¿Qué análisis hace del rival, del Barcelona?

“Igual pues quiero disfrutarlo, de poder jugar con esos grandes jugadores, de talla mundial. Primero competir, no la altura de ellos, pero somos once contra once y hacer nuestro trabajo. Estos partidos no los tenemos todos los días y nos lo merecemos porque eliminamos grandes equipos para estar ahí”.

¿Y cómo ve al Bayern Múnich y al Inter de Milán?

“Son aspirantes a la Champions League, fichajes de talla mundial, pero solo pensamos en competir y que la afición lo disfrute, aunque el Viktoria ya ha disputado esta competición”.

¿Cuál es el objetivo del Viktoria Plzen en esta Champions?

“Queremos competir hasta donde podamos, no nos vamos a abrir a la facilidad, queremos llegar hasta donde más podamos. Tenemos la ilusión, nunca se sabe qué pueda pasar. Sabemos que son clubes muy grandes, pero intentaremos hacer nuestro trabajo y lo que Dios quiera”.

¿Cómo fueron sus inicios y su proceso en España?

“Me tocó duro en mis inicios, llegar de Colombia con tan solo 17 años. Pasé por Mallorca, me recorrí como toda la comunidad valenciana donde jugué con varios equipos. Luego en Cataluña con algunos elencos disputé Copa del Rey, viví seis años allá y contento de volver y más por jugar contra un gran rival. Ya estuve en el Bernabéu y ahora iré al Camp Nou, ojalá pueda hacer un gran partido”

¿Cómo va su proceso en República Checa, un país que conoce hace años?

“La verdad que la liga checa me dio la oportunidad en su primer momento, primero en el Bohemians, y luego fui a Colombia a Atlético Nacional. Está creciendo, un fútbol muy físico, fuerte y como que me he logrado acostumbrar al juego de acá y más que tenemos chance de Champions”.

¿Cuándo es el partido del Viktoria Plzen contra Barcelona, en el Camp Nou?

Este miércoles, desde las 2:00 p.m., el equipo de República Checa en el que juega el colombiano Jhon Mosquera visitará al cuadro catalán, en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2022-23.