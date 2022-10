Jhon Mosquera: "Vi cómo va la liga colombiana y ‘uff’ está complicada, de infarto"

Una de las fichas importantes en el esquema de Viktoria Plzen, que hoy lo tiene como único y solitario líder del fútbol de República Checa, es Jhon Mosquera, quien anotó el pasado fin de semana, para sentenciar la victoria por 3-1 frente a Baník.

El colombiano, que tuvo paso por Atlético Nacional y Deportivo Cali en el fútbol colombiano, otorgó una entrevista en el programa español ‘El Chiringuito’, donde manifestó su emoción de jugar la Champions League, su amor por el Barcelona y lo presente que tiene la fase final de la liga en Colombia.

¿Cómo ha sido la estadía en Viktoria Plzen?

"Yo firmé con Viktoria Plzen por dos temporadas, el primer año firmar y salir campeón después de cuatro años; jugar la Champions, que pocos pueden darse de privilegio, la verdad contento. Ahora vamos primeros de la liga y creo que estamos haciendo un buen campeonato, una pena lo que está pasando en la Liga de Campeones, pero esto es fútbol, obviamente queremos ganar, yo quiero ganar siempre y quiero sumar triunfos a mi palmarés".

¿Cómo se viven las últimas jornadas de Champions?

"Trabajamos para ganar, yo más que nadie quiero ganar porque yo soy una persona ambiciosa que día a día me entrego por el equipo, pero bueno, mantenemos la ilusión que tenemos dos partidos por delante y ojalá que podamos dar por lo menos una sorpresa, sea el miércoles o sea en el último partido".

¿Siente alguna simpatía por un club de Europa?

"Yo sigo al Barcelona obviamente, desde que me fui de Colombia con 17 años, siempre me ha gustado el conjunto ‘culé’, a mi padre, que en paz descanse, siempre nos gustó ver el 'Barça’ por su fútbol, por ver a Ronaldinho, en su momento mi papá me mandaba la camiseta del Barcelona cuando estaba en Colombia, por lo que soy fan del Barcelona".

¿Está al tanto del fútbol colombiano?

"Lo único malo que no me puedo ver algunos partidos por el tema de horarios porque son a las dos de la mañana, tres de la mañana y obviamente tengo que despertarme a las seis todos los días y pues un poco complicado, pero cada vez que puedo, sigo los partidos".

"Hoy justamente no sé por qué me dio por mirar en el teléfono cómo iba la liga colombiana y ‘uff’ está de infarto. América ganó hace poco frente a Deportivo Pasto y está ahí, si gana se va a meter, como digo, pero hasta el 12 hay posibilidades de meterse a los cuadrangulares, va a estar complicadísimo, emocionante y ojalá que entren los mejores".