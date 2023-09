Jhon Solís recibe palabras de elogio de su entrenador en Girona: "Nos va a dar mucho"

Jhon Solís, exAtlético Nacional y ahora jugador del Girona de España, ha sido recibido de muy buena manera por el entrenador del equipo español. El colombiano tendrá su primera experiencia internacional y llegará a reforzar al conjunto dirigido por Míchel Sánchez.

El futbolista, de 18 años, había dado indicios de su posible salida del fútbol colombiano, pues en el último partido del 'verdolaga' no estuvo convocado para enfrentar a Millonarios. Fue así como los rumores de su traspaso se concretaron el pasado viernes, último día de fichajes en Europa, y terminaron llevando al 'cafetero' al Girona, de la Primera División del fútbol 'ibérico'.

Ahora en su arribo, el estratega Miguel Sánchez, más conocido como Míchel, ha llenado de elogios al colombiano y espera que se acople de buena manera a la idea de juego del equipo. "Solís es joven y nos va a dar mucho. Además llega en propiedad del club", sentenció el técnico español.

Asimismo, fue enfático en no colocarle presión: "Jhon tiene unas muy buenas características en ataque y en defensa, pero no podemos compararlo con Oriol Romeu, eso no es bueno para él ni para nadie, lo que es verdad es que da ‘pata’ y tiene calidad para atacar", complementó Sánchez.

Jhon Solís estuvo en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, donde no sólo la tuvo la oportunidad de llegar al primer equipo y debutar en el fútbol colombiano sino también de ser uno de los jugadores con mayor proyección del rentado local, debido a sus buenas actuaciones. En el cuadro 'verdolaga' completó 38 partidos, cuatro asistencias y un total de 2.273 minutos en cancha. De igual manera, ganó una Liga en la temporada 2021/22 y una Superliga de Colombia en el 2022/23.

Se espera que el nacido en Guacarí se adapte de muy buena manera al Girona y empiece a ser protagonista en su primera experiencia internacional. Actualmente, el equipo español se ubica en la posición número tres de la Liga de España, acumulando dos victorias, un empate y siete puntos.

Otros de los fichajes que concretó el club fueron Eric García (Barcelona), Artem Dovbyk ( SK- Dnipro-1), Sávio (Troyes) y Yangel Herrera (Manchester City). Refuerzos que esperan aportar al gran rendimiento que ha mostrado el conjunto en este inicio de temporada.

El próximo compromiso de los dirigidos por Míchel Sánchez será este domingo 3 de septiembre a las 7:00 a.m. (hora de Colombia), partido en el cual enfrentará a la U.D. Las Palmas.