Jhon Velásquez y su lesión: "Acá se respetan los tiempos; por ahora son nueve meses de inactividad"

Tras la lesión por ligamentos cruzados en una de sus rodillas y posterior intervención quirúrgica para iniciar recuperación, el mediocampista del SC Farense de Portugal: Jhon Velásquez , charló en exclusiva con Gol Caracol y dio detalles de lo que es su recuperación, hasta el regreso a los terrenos de juego.

Luego de su salida de Independiente Santa Fe, el jugador bogotano viajó directamente hasta territorio portugués para iniciar su travesía en el ‘Viejo Continente’ arribando en el segundo semestre del 2022, donde ha completado un total de 18 juegos, 2 anotaciones y 3 asistencias.

Sin embargo, su lesión lo ha ausentado de 8 partidos, siendo la jornada 14 de la segunda categoría del fútbol ‘luso’ frente al Porto B, cuando Velásquez apareció en el terreno de juego. Sin embargo, su presente no era malo en materia de continuidad, porque así como él mismo lo afirmó “venía en un ritmo, jugando, hasta ese momento había jugado todos los partidos”, agregando que “obviamente no es fácil recibir una noticia de estas porque uno siempre quiere estar bien, pero ya estoy pensando en su recuperación”.

Referente a ese tema, el colombiano afirmó que “la cirugía fue un éxito gracias a Dios. Aquí me acomodaron para que me operaran mejor y también estoy rehabilitándome con los mejores entonces por ese lado voy excelente, me operaron de ligamento cruzado, así que es una lesión bastante larga, pero que está llevando a cabo dentro de los tiempos que son necesarios para quedar bien y ahí vamos”.

De todas maneras, a pesar de la distancia y la larga para que le implica este tipo de lesión; Velásquez comentó que ha tenido las fuerzas y fortalezas para tomar las cosas para bien y de esa manera asumirlo para que la recuperación se haga más fácil y que no haya tanto dolor, independiente a que, según él, le esperan 9 meses de inactividad después de la cirugía: “Acá se deben respetar los tiempos, ahora, si puedo regresar antes sería dichoso, pero por ahora nueve meses después de la cirugía”.

Otras declaraciones:

¿Cuáles son las sensaciones desde su llegada al SC Farense?

“Me siento muy bien, feliz, tranquilo de haber llegado a este lugar de privilegio, la verdad que es de agradecerle a Dios porque aquí en este gran equipo me han acogido muy bien, me han tratado muy bien y han hecho que las cosas fluyan, estén saliendo de la mejor manera. Tengo la certeza de que me voy a seguir afianzando en el equipo, en este fútbol, pero me siento muy bien, ahora solo queda recuperarme para volver a las canchas”.

¿Todavía ve el fútbol colombiano a pesar de la distancia?

“Siempre estoy conectado viendo los partidos del fútbol colombiano, viendo en especial a Santa Fe, y bueno a los equipos donde tengo amigos siempre estoy pendiente de los partidos, pero en especial a Santa Fe, estoy ahí siempre conectado”.