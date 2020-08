Jhonathan Agudelo, del equipo de Maradona a ser presentado en Israel

View this post on Instagram

ג'ונתן אגודלו חתם בהפועל באר שבע לשתי עונות עם אופציה לעונה נוספת. אגודלו אמר לאחר החתימה: "אני מודה למועדון על הבחירה בי. אני אעשה הכל על מנת לשמח את האוהדים ולעמוד בכל המטרות של המועדון. מחכה בקוצר רוח לשחק מול הקהל האדיר ששמעתי עליו רבות ומקווה שזה יקרה בהקדם".