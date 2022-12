Johan Arango: "Cogí un altibajo y me accidenté, pues normal"

El delantero de Santa Fe habló este sábado en forma breve con Golcaracol.com sobre el suceso automovilístico, que se denunció en redes sociales.

Una imagen en Twitter, en la que se ve estrellada la camioneta de Johan Arango, jugador de Santa Fe, causó todo tipo de comentarios y reacciones de los usuarios.

Y en medio del escándalo generado, Arango accedió a hablar con Golcaracol.com sin entregar mayores detalles.

"Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté. Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota", afirmó el vallecaucano, que hizo parte de la nómina de Santa Fe, que empató 2-2 con Bogotá, en la Copa Águila.

