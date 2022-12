Johan Arango: “Sampdoria ofreció tres millones de euros por mí, pero Once Caldas no me vendió”

El atacante colombiano, que juega en el Binacional de Perú, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram, por medio de un live, y allí reveló varios pasajes de su carrera.

Johan Arango, el controvertido jugador nacional se llevó usuarios y reproducciones este viernes en la noche, en sus redes sociales. El atacante que juega en campeonato ‘inca’, dejó frases para el recuerdo.

No obstante, una versión que causó bastantes reacciones en medio de la transmisión en vivo fue cuando respondió la pregunta de si jugaría en Atlético Nacional, archirrival del DIM y América, equipos donde supo jugar años atrás.

Vea las mejores respuestas de Johan Arango en su Instagram live.

* Su pasado

“Por indisciplina no estoy más lejos, tengo mucho fútbol por dar”. La verdad yo he sido muy loquito y, en mi carrera he tenido muchas cosas que ¡uf!, pa’ qué”.

* Ser futbolista del ‘verdolaga’

“Jugaría en Nacional, obvio, ¿a quién no le gustaría jugar en el verde?”

* Selección Colombia

“Mi meta la tengo a corto plazo, estoy a buen tiempo, las cosas las estoy haciendo mejor, ya no como un niño; esperemos algún día”.

* Retiro del fútbol

“Todavía yo no pienso en retirarme, Dios sabrá cómo hace sus cosas, pero apenas 29 añitos”.

* Su equipo ideal

“Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Yerry Mina, Camilo Pérez, ‘Cuchilla’ Jair Palacios; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Álvaro Domínguez, yo (Johan Arango), Luis Quiñones y Carlos Ibargüen.

* Entrenadores

“Gustavo costas, Flabio Torres, Francisco Maturana, he tenido muy buenos técnicos en mi carrera”.

* Su sueño

“Mi sueño era ser profesional, debutar en primera e ir a Europa, ahora solo falta ir a Europa”

* ¿Pudo ir a Europa?

“En un momento la Sampdoria ofreció tres millones de euros por mí, pero el dueño de mis derechos, en ese momento, Once Caldas, pidió cinco millones y no me vendieron; pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Tal vez en ese momento me hubiera vuelto loco”

* Lugar de su mejor fútbol

“Todo lo que viví en Santa fe fue una chimba, y la verdad allá me divertía jugando futbol. Pero en todos los equipos donde he jugado he dado melo. Gracias a Dios”.

* Su ‘hijo’ en el fútbol

“Cristian bonilla es hijo mío, donde lo he visto lo he pelado, con Pasto, Once Caldas, ¡que aparezca ese muchacho!

* El ‘pana’ Yerry Mina

“Cuando enfrenté a Yerry Mina, era rápido, jodido, pero no me podía quitar la pelota”.

* El jugador colombiano de su gusto

“Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, James Rodríguez, pero ese ‘enanito’ Quintero es un animal. Lo que pasa es que a James lo he visto en televisión, pero, así dos que haya visto ahí de cerca ‘JuanFer’ y ‘Teo’.

* Quién le pegó jugando fútbol

“Andrés Pérez es el jugador mas cochino con el que he jugado, ese man le pega a uno todo el partdo”.

* Opinión de Edinson Toloza

“(Risas) El ‘nene Tolo’, ese man cómo va a pedir una canción en una avión, (risas)”.

* Jugadores preferidos de la Liga colombiana

“Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Jair Palacios, Baldomero Perlaza, Rafael Carrascal, Yeison Gordillo, Brayan Rovira, Duván Vergara, Daniel Muñoz, Yesus Cabrera, Michael Rangel; el futbol col0miano está minado de muy buenos jugadores”.

* Equipos de sus sueños

“Qué chimba jugar en Sao Paulo, Flamengo, River Plate y Boca Juniors”.