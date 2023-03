Johan Carbonero aportó poco en la derrota de Racing contra Godoy Cruz: así fue calificado el extremo

En Mendoza, Godoy Cruz sorprendió a un Racing en baja forma y lo derrotó 2-0, con un gol de Tomás Conechny (1) apenas comenzado el cotejo y otro de tiro libre del charrúa Salomón Rodríguez (57).

La victoria fue un alivio para el equipo mendocino, que venía de tres derrotas en fila por la mínima, y también un impacto negativo para Racing, que interrumpió una racha de tres triunfos seguidos y volvió a exhibir un rendimiento irregular.

Y es que no fue la noche de Racing, que en el primer minuto de juego vio su arco vulnerado. En una jugada confusa y en medio de varios rebotes, Tomás Conechny anotó y puso la ventaja para Godoy. A partir de allí, los 'celestes' intentaron reaccionar y fue allí donde apareció Johan Carbonero, que quiso ser punzante por la banda izquierda, sin embargo, tuvo un fuerte enemigo: el fuera de juego. Su equipo lo buscó bastante, pero casi siempre partió adelantado en las opciones de peligro.

De hecho, una de las pocas que tuvo el ex Once Caldas se fue afuera, tras una mala definición. Gonzalo Piovi, que fue su principal socio, lo habilitó, pero el colombiano no estuvo fino para culminar con grito de gol la jugada.

Ya en la segunda parte, nuevamente Godoy tomo los hilos del partido y al 57' puso el otro tanto que les dio mayor tranquilidad. Salomón Rodríguez cobró un tiro libre, a 25 metros de la portería de la 'academia' y sorprendió con una buena anotación al golero Gabriel Arias.

Racing busco al menos el tanto del descuento, pero no estuvo claro y terminó perdiendo, resultado que lo dejó en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 8 puntos. Por su parte, Godoy Cruz escaló a la decimo tercera plaza con 9 unidades.

Luego de la derrota de Racing, la prensa se dio a la tarea de calificar a los dirigidos por Fernando Gago y Johan Carbonero, como casi todos sus compañeros no tuvieron el mejor de los puntajes. El medio argentino 'Olé' apenas le dio cinco puntos y manifestó que "lo buscaron siempre. Le costó desequilibrar, aunque en el primer tiempo creó dos chances claras que desperdició. En la segunda parte bajó su nivel".

Ahora bien, Carbonero deberá esperar una nueva oportunidad en Racing para demostrar que lo hecho el año pasado con la 'academia' no fue una casualidad. Además, Gago le ha dado la confianza en este nuevo campeonato, pues ya suma cinco presencias, siendo titular en cuatro de ellas.