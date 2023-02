Johan Carbonero encendió las alarmas en Racing: es duda para el juego contra Argentinos Juniors

En el último tiempo, Johan Carbonero se ha convertido en uno de los colombianos más destacados en el fútbol del exterior. Poco a poco, el extremo se ha convertido en una de las piezas claves del Racing de Avellaneda y muestra de ello es que actualmente están preocupados porque presenta una lesión y es duda para el juego de este sábado contra Argentinos Juniors.

El fútbol de Argentina volvió a la acción el pasado fin de semana y la 'Academia' debutó en la liga con un empate sin goles contra Belgrano. Johan Carbonero, que venia acostumbrado desde el 2022 a ser titular, jugó los 90 minutos en el frente de ataque del equipo.

Para la segunda fecha, los albicelestes tenían en sus planes que el caucano nuevamente iniciará desde el pitazo inicial, pero al parecer eso está en duda. Desde Argentina, el medio 'TyC Sports', confirmó que Carbonero "se entrenó en un costado del campo de juego, producto de un golpe en el gemelo derecho".

Sin bien genera bastante preocupación el hecho de que no pueda estar, el mismo portal que no han desechado la posibilidad de que al menos haga parte de la convocatoria: "Desde el cuerpo técnico de la Academia esperan su evolución y no descartan que esté para el duelo frente al Bicho".

El técnico Fernando Gago compareció antes los medios de comunicación y se refirió a la actualidad del exjugador del Once Caldas: "Con Johan veremos mañana si puede entrar en consideración para jugar. Creo que va a estar ahí, pero creo que va a poder jugar. Por Paolo no sabemos cuando va a estar. Trataré de que esté lo más rápido posible".

Frente a este panorama, Racing tendría en mente a dos jugadores para reemplazar a Carbonero. Se trata de Nicolás Oroz y el colombiano Edwin Cardona, volante que se ha ganado nuevamente a potestad para jugar luego de demostrar un gran compromiso y dejar en el pasado todo lo ocurrido en el 2022.

Cabe resaltar que el colombiano viene también de ser figura en la Supercopa Internacional, juego en el cual anotó el primer tanto en la victoria 2-1 de Racing sobre Boca Juniors, en el estadio Hazza Bin Zayed, en Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuándo juega Racing en la liga argentina?

Este sábado 4 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), los de Avellaneda visitarán a Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona, por la jornada 2 del rentado local.