Johan Carbonero enciende las alarmas en la Selección Colombia: sufrió molestia en práctica de Racing

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer el lunes la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para los juegos de fogueo frente a Japón y Corea del Sur. En la lista fue incluido Johan Carbonero , jugador de Racing Club de Argentina, sin embargo, en las últimas horas el extremo sufrió una molestia física en el calentamiento de la práctica del conjunto argentino.

"Johan Carbonero sintió una molestia en la entrada en calor de la práctica y debió abandonar el entrenamiento. Continuó el mismo en Kinesiología", fue la información que entregó el periodista Tomás Davila, quien cubre toda la actualidad del equipo 'albiceleste'.

#Racing Johan Carbonero sintió una molestia en la entrada en calor de la práctica y debió abandonar el entrenamiento. Continuó el mismo en kinesiologia. pic.twitter.com/cvtxervjcV — Tomas Davila (@DavilaTomi) March 15, 2023

Si bien en un primer instante se generó preocupación por su llamado al combinado 'tricolor', el citado comunicador también dejó en claro cuál fue el dolor que presentó el ex Once Caldas: "Tuvo una fatiga en el pubis, no sería nada de gravedad y se espera que mañana entrene a la par", manifestó.

Tuvo una fatiga en el pubis, no sería nada de gravedad y se espera que mañana entrene a la par 👇🏻 https://t.co/eWNiQ4V1dh — Tomas Davila (@DavilaTomi) March 15, 2023

De esta manera, se encienden las alarmas de la Selección Colombia, pues se espera poder contar en los juegos claves de cara a lo que será la preparación para las eliminatorias sudamericanas que según se reveló este miércoles iniciarán con doble fecha en septiembre de este año.

Publicidad

Y es que la preocupación no solo corre por cuenta de la selección de nuestro país, ya que Carbonero es uno de los hombres de confianza de Fernando Gago, ex futbolista y DT, que lo pone cada vez que tiene la oportunidad en el once titular.

En la presente campaña del balompie argentino ya han transcurridos 7 jornadas y el colombiano ha dicho 'presente' en seis de ellas con cinco titularidades. Si bien el extremo no ha marcado goles, sus gambetas y largas descolgadas le han valido para ser figura en la zona ofensiva de Racing.

Cabe recordar que Carbonero fue fichado por Racing en el 2022 y poco a poco se ha ganado un lugar en el conjunto de Avellaneda, de hecho ya suma dos títulos con esta escuadra. Al parecer tanto el jugador como el club ya le tienen la medida a Boca Juniors, pues ambas copas las levantó ante el 'xeneize'. Primero, en el Trofeo de Campeones y luego en la Supercopa Internacional, partido en el cual el extremo cafetero se reportó con gol.

Publicidad

Ahora solo queda esperar, si el jugador se mantiene en la convocatoria de la Selección Colombia o la molestia que sintió lo aparta del grupo.