Johan Carbonero: “Me sedujo la liga Argentina por lo competitiva, para subir mi nivel mi juego”

Johan Carbonero es una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Sus destacadas actuaciones en Once Caldas y en las categorías inferiores de la Selección Colombia ilusionan con un atacante muy desequilibrante, habilidoso y con gol.

Ahora, su talento lo llevó a su primera experiencia en el exterior y lo hará en la siempre importante liga de Argentina, donde jugará con Gimnasia y Esgrima de La Plata , teniendo a nada más y nadie menos que a Diego Armando Maradona como técnico.

Desde La Plata, Buenos Aires, Johan Carbonero atendió a GolCaracol.com para hablar del inicio de la liga de ese país, este viernes, contra Patronato, desde las 5:00 p.m., de sus objetivos y hasta recordó su llamado por Carlos Queiroz para la Copa América en Brasil, en 2019.

¿Cómo van estas primeras semanas en Argentina y entrenando con Gimnasia?

“La verdad me he sentido muy bien, la institución me ha acogido muy bien, han estado pendientes de mí, el cuerpo técnico también y mis compañeros que me han arropado de la mejor manera para que yo me adapte bien”.

¿Qué lo sedujo de ir a la Argentina?

“La liga de acá es muy competitiva, se juega a otro ritmo a lo de Colombia, entonces eso era lo que necesitaba para seguir dando ese salto de calidad y en un futuro llegar a Europa, que es lo que me he propuesto desde que estaba en Once Caldas”.

¿Cómo va con la adaptación en el país?

“Se me ha hecho fácil, Harrison Mancilla me ha hablado muy bien del club, me da consejos y me dice que acá si yo la cojo rápido me va a ir muy bien, voy a alimentar mi nivel de juego y voy a aprender mucho. Esperemos que esa racha de los colombianos acá siga”.

¿Ha podido hablar con Diego Armando Maradona?

“No he podido hablar por lo que está aislado en su casa, pero espero vaya al partido mañana y lo pueda conocer, igual tengo toda la confianza del cuerpo técnico”.

¿Cómo ve a Gimnasia ya para el inicio de la Liga Argentina?

“Acá se demoró pero ya gracias a Dios se va a jugar, el equipo está muy bien, contentos, enfocados en el partido y solo esperar a que el juez de el pitazo inicial para hacer lo que más nos gusta”.

Cuénteme de la experiencia en Copa América 2019 con la Selección Colombia de mayores…

“Ha sido mi mejor experiencia en mi carrera, fue muy importante estar rodeado de jugadores tan importantes y agradecido con la oportunidad que me dio el profe Queiroz. Aprendí mucho y solo queda trabajar para que el día de mañana sea convocado a los partidos de Eliminatorias”.

¿Qué le dijo Carlos Queiroz?

“Me preguntó cómo me sentía, yo le dije que muy contento y me felicitó el Mundial Sub-20 que hice y que siguiera trabajando fuerte”.

¿Cuáles son los objetivos de Johan Carbonero?

“Mi sueño a corto plazo es tratar de destacarme en la Liga Argentina con Gimnasia y de ahí en adelante vendrán los frutos y enfocarme en hacer un buen trabajo para que esas oportunidades llegan por sí solas”.