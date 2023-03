Johan Carbonero y su sentido mensaje, tras su lesión: "Me esforzaré como nunca para volver mejor"

En el último tiempo, uno de los jugadores que más ha marcado diferencia en el fútbol de Argentina es Johan Carbonero . El colombiano ha tenido destacadas actuaciones con el Racing Club y por eso se ha convertido en uno de los titulares fijos del equipo. Sin embargo, el pasado viernes sufrió una grave lesión en el encuentro frente a Unión de Santa Fe. Si bien la decepción es grande, el jugador compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por el apoyo que ha recibido.

"Triste y decepcionado por la lesión que me tocó. La verdad ha sido y serán días difíciles para mi y mi familia, pero tengo que enfrentarlos. Me esforzaré como nunca para volver mejor en todos los sentidos. Gracias por sus mensajes de apoyo”, en esas palabras, Carbonero enmarcó su sentir luego de la molestia que sintió en la más reciente jornada del balompié argentino.

Y es que el miércoles de la semana pasada, desde el ambiente de Racing habían informado que el exOnce Caldas no había podido culminar un entrenamiento porque sintió un dolor. No obstante, el periodista Tomás Dávila, informó que "Tuvo una fatiga en el pubis, no sería nada de gravedad y se espera que mañana entrene a la par".

Dicho esto, al parecer todo volvió a la normalidad, pues Fernando Gago, DT de la 'Academia', convocó al colombiano para el partido contra Unión de Santa Fe y como venía siendo costumbre, lo alineó como titular.

La pelota rodó y Carbonero se mostró punzante en ataque desde el comienzo, pero poco tiempo pues vino la acción negativa. El extremo sintió una molestia en su pierna izquierda y en apenas 17 minutos, tuvo que abandonar el terreno de juego por Gabriel Hauche.

De inmediato las alarmas se encendieron no solo en Racing sino también en la Selección Colombia, pues Néstor Lorenzo lo incluyó en la lista para los juegos preparatorios contra Corea del Sur y Japón.

Solo pasaron unas cuantas horas y el mismo Racing confirmó en Twitter la mala noticia. "Los estudios realizados en la fecha al jugador Johan Carbonero arrojaron una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Será sometido a cirugía el día lunes 27 de este mes por el cuerpo médico del club", dice el comunicado del club.

Ahora solo queda esperar que el colombiano sea operado y tenga una óptima de recuperación para que retome el nivel que venía mostrando y este nuevamente a disposición de la 'Academia' y un posible llamado a la Selección Colombia.