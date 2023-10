Johan Carbonero ya entrena a la par del grupo, tras meses de lesión, y Racing prepara su regreso

Luego de perder el fin de semana pasado contra su clásico rival, Independiente, además de la renuncia de Fernando Gago como técnico del equipo, Racing ya está enfocado en su próximo enfrentamiento contra Platense. El equipo se entrenó bajo la atenta mirada de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, con la presencia de Johan Carbonero como una de las buenas nuevas para la 'academia'

Johan Carbonero, con sus 24 años y destacadas habilidades en el campo, se había ganado un lugar importante en el equipo de Racing. Sin embargo, por estar ausente debido a una lesión en la rodilla izquierda, su regreso está cada vez más cerca.

Según lo detalló el portal argentino 'TyC Sports', en las últimas semanas, Carbonero había estado entrenando junto a sus compañeros, pero no fue hasta el pasado jueves que dio un paso adelante al unirse a las sesiones de calentamiento y tácticas. Aunque su regreso es inminente, aún no se ha fijado una fecha precisa y se cree que no esté disponible para el enfrentamiento contra Platense este domingo.

La lesión de Carbonero ocurrió durante el partido en el que Racing derrotó a Unión 3-1 en Santa Fe, un encuentro que se remonta a la octava fecha de la Liga Profesional 2023. La rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda ha sido un desafío tanto para el jugador como para el cuerpo técnico, ya que el colombiano había sido uno de los destacados en el equipo antes de su lesión.

Su regreso, cuando ocurra, será una gran noticia para Racing y su entrenador, ya que su destreza en el campo es una valiosa contribución al equipo que ya cuenta con Juan Fernando Quintero y Roger Martínez. Y es que, con su talento y su habilidad en el campo, ha sido un elemento fundamental en el rendimiento de la 'academia' en los últimos dos títulos conseguidos, justamente frente a Boca Juniors.

A medida que continúa su proceso de recuperación, el cuerpo técnico y los compañeros de equipo le brindan un apoyo constante para que vuelva a estar en plenas condiciones lo antes posible. La esperanza es que su regreso fortalezca aún más al equipo y contribuya a una destacada actuación en los desafíos venideros de la Liga Profesional, donde actualmente son líderes de la Zona B con 12 puntos.

A pesar de la incertidumbre en torno a la disponibilidad de Carbonero, Racing en su conjunto se encuentra en buen estado físico y sin riesgos de lesiones para el enfrentamiento contra Platense. La pregunta clave que permanece sin respuesta es cuál será la formación que el técnico Grazzini elegirá para el partido del domingo.