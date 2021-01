Johan Mojica, en el lugar donde se siente bien: “Estoy feliz de regresar a España y jugar en Elche”

Johan Mojica se ha ganado un nombre en España, país al que regresó tras su corta estadía en el Atalanta.

Ahora, con la camiseta del Elche, el lateral izquierdo espera destacarse y volver a sumar los minutos que no tuvo en la Serie A.

“Soy sincero, mis sentimientos son positivos. Estoy muy feliz por mi llegada aquí. Se nota que me aprecian mucho como jugador, estoy muy agradecido y no veo la hora de demostrar por qué me han contratado”, afirmó de entrada en una entrevista con ‘Todo mercado web’.

Además, Mojica no ocultó estar contento por volver a militar a LaLiga, donde ya ha tenido grandes presentaciones, anteriormente con el Girona.

“Soy feliz por la ciudad, el clima, la gente, la manera como funciona el club. Lo que queda es demostrar por qué me han fichado, soy feliz por haber regresado al fútbol español”, finalizó.