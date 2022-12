Johan Mojica: “Está lesión es una de las grandes oportunidades que se han presentado en mi vida”

Lejos de estar afligido tras haber sufrido una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda, el jugador de la Selección Colombia ve este tiempo como algo especial para estar con su familia y enfocarse en otros temas.

El 2018 quedará marcado en la carrera de Johan Mojica como uno de los mejores años de su carrera. Fue de las piezas claves para que Girona hiciera una de sus mejores campañas en la Liga de España. Entró en la lista de los 23 convocados por José Pékerman para el Mundial, y jugó los cuatro partidos que la ‘tricolor’ disputó en Rusia.

Aunque todo parecía derrumbarse cuando el pasado 17 de octubre sufrió una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda, durante un entrenamiento con su club; Mojica tomó esto como una oportunidad y agradeció, de cierta manera, por lo que la vida le estaba haciendo pasar.

“Fue un año redondo, lo disfrute mucho. A nivel de club cumplimos los objetivos y pude estar con la Selección en el Mundial jugando todos los partidos. Después, llegó esta lesión que me ha permitido estar con mi familia y enfocarme en otras cosas. Soy un agradecido por lo que he vivido”, contó el vallecaucano en charla con GolCaracol.com, desde España.

El lateral izquierdo, de 26 años, fue operado con éxito el pasado 31 de octubre y se espera que vuelva a las canchas en el transcurso de seis a ocho meses.

La vida es más que bella!

Feliz de salir excelente de la Operación, más que agradecido con Dios con los médicos mi familia y con todos los mensajes recibidos por todos ustedes y seres queridos. VAMOS CARAJO!!💪🏾🙏🏾❤️ #buenosmodales #felicessiempre pic.twitter.com/H9A1ZPXkbG — Johan Andres Mojica (@11johanmojica) October 31, 2018

¿Cómo es su día a día en medio de la recuperación?

“Llevo un poco más de 20 días desde que me operaron y ahora estoy en la fase de la movilidad en la pierna. Trabajo en la mañana y en la tarde de a dos horas. Y después de cada terapia, me coloco mucho frío. El tema de la alimentación es con muchas vitaminas, es muy importante para este tiempo que no se está con la actividad física”.

¿Es la peor lesión de su carrera?

“Sí. Pero yo lo veo como una gran oportunidad que se me ha presentado en mi vida. En ese poco de tiempo me han pasado muchas cosas personales y estoy muy agradecido con Dios de que me haya elegido a mí para enfrentar ese tipo de lesión. También muy agradecido de poder tener a mí familia aquí al lado y de las personas que me han brindado su ayuda”.

¿Cuáles son esas cosas personales?

“Son cosas ya más íntimas, pero entre ellas; poder disfrutar a mí familia después de cinco años aquí en Europa. De darte cuenta en otros aspectos de tu vida, no solo en el fútbol. Y muchas más, pero esas son de las principales que puedo decirte”.

¿Qué cosas está haciendo que no estén relacionadas con el fútbol?

“Entré hacer un curso de inglés y estoy aprovechando para también trabajar con mi parte interior. Hago pilates. Quiero ser una persona que pueda manejar varios idiomas y estar preparado para el futuro”.

¿Cómo fue el momento de la lesión?

“Fue en un entrenamiento, a cuatro días de jugar con la Real Sociedad. Tuve un mal gesto en un balón que me dan; hice que iba a salir hacía atrás y ahí me dio como un latigazo en la rodilla”.

¿Supo de inmediato que había pasado algo grave?

“Me asusté bastante con el sonido que hizo la rodilla. Pedía que no fuera nada grave y afortunadamente fue así. Pues en lo que pueden llegar a ser este tipo de lesiones, lo mío no estuvo tan delicado”.

¿Cuál es el tiempo estimado para volver?

“Se va dando poco a poco, dependiendo de cómo vaya asimilando el proceso de recuperación. Lo único que sé es que volveré más fuerte y agradecido con todos”.

¿Hubo algún mensaje que le haya llamado más la atención?

"Estoy muy agradecido con todos los mensajes que me han dado. Pero el día contra la Real Sociedad tuvieron un gesto muy bonito mostrando la frase ‘Fuerza Mojica’ y en el siguiente partido, que fue de local, dieron a conocer un video que fue bastante especial”.

