Johan Mojica fue foco de atención en el estadio Santiago Bernabéu, no solamente por su desempeño en el terreno de juego, sino por el nuevo 'look' con el que salió para el encuentro entre Real Madrid vs. Elche en la Liga española.

El defensor colombiano que se estará uniendo a la Selección Colombia en las próximas horas para los partidos contra Perú y Argentina, saltó al campo este domingo con unas rastas y dejó atrás el afro que solía usar.

Finalmente, en cuanto a lo deportivo, Elche desaprovechó una ventaja de dos goles y terminó igualando frente al elenco de la 'casa blanca' en condición de visitante.