Johan Mojica: "Tengo el privilegio de estar con Muriel y Zapata en la Selección y en Atalanta"

Johan Mojica fue presentado este martes en el Atalanta y de inmediato publicaron un video con las primeras palabras del lateral izquierdo, a quien se le ve motivado y emocionado por su cambio de club. Cabe recordar que el último equipo donde jugó Mojica fue el Girona, de la segunda división de España.

El equipo de Bérgamo ha venido creciendo poco a poco y el colombiano llega a aportar su trabajo a ese proceso.

"Estoy muy contento de estar aquí, con muchas ganas de trabajar y ayudar al equipo para que siga creciendo y esa gran labor que se viene desempeñando dentro y fuera del terreno de juego", indicó Mojica.

En la última temporada, el Atalanta llegó hasta los cuartos de final de la Champions League y finalizó en la parte alta de la tabla de posiciones de la liga italiana, por lo que el club estuvo en boca de todos.

"Es un equipo que ha dado de qué hablar por su trabajo, por su esfuerzo y por su estilo de juego. Para los que sabemos de fútbol se nota que es un equipo bastante trabajado, lo he seguido y me encanta. Se ve muy armonioso a la hora de jugar y se asemeja a lo que soy yo como futbolista", agregó.

El recibimiento del colombiano en el equipo italiano fue de manera reservado, pero cálida, de acuerdo a las palabras del exCali.

"Me he quedado con el gran recibimiento que me han dado. Estoy muy feliz porque se ve que es un equipo que su ‘focus’ es trabajo. Los colores me encantaron, estoy fascinado con el color de la camiseta y la frase que tiene motiva mucho", aclaró el vallecaucano.

Ya son tres los colombianos en el equipo de Bérgamo, los tres juegan en la Selección Colombia y ahora también lo harán en la liga italiana.

"A Luis Muriel y a Duván Zapata los conozco muy bien, son excelentes personas y futbolistas. Tengo el privilegio de estar con ellos en la Selección y en el club, vengo a dejar en alto a Colombia como lo han hecho ellos y otros compañeros que han estado en el fútbol italiano”, aseveró Johan Mojica.

Por último, el lateral izquierdo fue consultado sobre cómo son los colombianos y él dio una gran respuesta que engloba todo.

"Somos gente alegre, trabajadora. Lo ha demostrado Duván Zapata ya, él se ha ganado un espacio aquí, es muy querido en el club, vengo yo a continuar ese legado de mis compañeros", concluyó el futbolista.