"A Johan Mojica le dábamos un suplemento alimenticio para el peso, pero solo le crecía el pelo”

Johan Mojica fue presentado este martes como nuevo jugador del Atalanta, de Italia, al que llegó a préstamo y con opción de compra, procedente del Girona, en donde estuvo las últimas cuatro temporadas.

Mojica ha tenido una carrera ascendente en Europa, que empezó en Rayo Vallecano en 2013, pasando por Valladolid y Girona, hasta llegar al equipo de Bérgamo, donde ahora estará acompañado de sus compatriotas Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Pero el camino que hoy tiene al vallecaucano, de 28 años, en la cúspide del fútbol europeo estuvo lleno de obstáculos y dificultades, que debió sortear desde que era un niño y vivía con su familia en Bogotá.

De eso puede dar fe el técnico bogotano Jorge ’El Chamo’ Serna, quien fue el encargado de recibirlo en la desaparecida Academia Compensar, cuando un jovencito Mojica llegó con el bolso cargado de sueños e ilusiones.

"En Compensar todo mundo tenía la duda en los proceso de desarrollo y crecimiento de Johan, sin desconocer su capacidad y condición futbolística, pero nos la jugamos y mire lo que sacó", le dijo este martes Serna a GolCaracol.com.

'El Chamo' atendió a este portal y abrió el baúl de los recuerdos para revelar alguna anécdotas que vivió junto a su pupilo, nuevo fichaje del sorprendente Atalanta, de Italia.

¿Qué opinión le merece el paso de Johan Mojica al fútbol italiano?

"Lo que le está pasando es un premio a la constancia y a la dedicación que este chico ha tenido, porque sus comienzos no fueron fáciles, siempre tuvo que luchar con las adversidades que se dan en estos procesos, pero con la claridad de que las cosas hay que hacerlas bajo una hoja de ruta. Él recibe estas bendiciones, pero es producto de ese trabajo”.

¿Qué recuerda de él cuando llegó a Compensar?

"En Compensar teníamos unos criterios de evaluación muy exigentes. Cuando Johan llegó, tenía un déficit de peso para su edad, que era una desventaja para el proyecto en ese momento y no se veía cómo ese chico fuera a mejorar. Pero su técnica y su capacidad de interpretar el juego era tan buena, que eso permitió que le diéramos un compás de espera. Se le hizo un acompañamiento con la doctora Rocío Gámez y el doctor Miguel Niño, que eran los médicos en ese momento. Con ellos se le hizo un seguimiento y una trazabilidad durante dos o tres años y se le deba mensualmente un tarro de Ensure como complementos a su alimentación".

¿Y le sirvió?

"Solo le crecía el pelo (risas). Una vez le dije “Oiga, Johan, pero es que usted se está untando el Ensure en el pelo o qué”, y él me respondía ‘no, profe, yo me lo tomo, yo me lo tomo’. Ese chico llegó a una categoría prejuvenil Sub-14 y se pudo disfrutar todo el proceso y lo disfrutamos cuando la Academia estaba cerrando su clico, porque fue uno de los jugadores que, cuando se vendió la Academia, tuvo que viajar a Villavicencio”.

¿Cómo fue el acompañamiento de la familia de Johan?

"Recuerdo mucho el compromiso del papá, era un hombre entregado totalmente y comprometido para que no le faltara el transporte. Situación compleja porque el papá se la rebuscaba de una manera impresionante en Bogotá. Vendía lápices, esferos… No era fácil".

¿En qué posición jugaba Johan cuando empezó?

"Johan de pequeño tenía muy buena capacidad técnica, pero en el proceso de Compensar fue creciendo en la interpretación del juego. Empezó como creativo y terminó jugando como un volante por fuera. Después lo pusimos de volante interior para inicios de juego, pero es un chico que se adapta con mucha facilidad, porque es muy inteligente, muy analítico del juego. Se fue con muy buenas bases porque hizo un proceso de seis años en la Academia y tuvo diferentes entrenadores".

¿Ha tenido oportunidad de verlo de nuevo, después de que lo tuvo en esos procesos juveniles?

"Sí, una que recuerdo es cuando estaba con Millonarios y tuve viajar a España. Él estaba en el Rayo Vallecano, hice escala en Madrid y nos encontramos allá. Ese muchacho fue pasado de nota conmigo, qué atenciones, qué verraquera, un sentido de gratitud, la manera en que se expresaba. Siempre conmigo ha sido muy especial".