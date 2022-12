Johan Mojica y una buena noticia: recibió la nacionalidad española y no ocupará plaza de extranjero

El jugador colombiano del Girona se mostró eufórico, en sus redes sociales, con la noticia de su doble nacionalidad, la cual llevaba buscando desde hace varios años.

Tras su llegada a España en 2013 y tras seis años desarrollando su carrera profesional allí, Johan Mojica por fin consiguió la nacionalidad de ese país. Durante este tiempo, el lateral izquierdo pasó por clubes como: Rayo Vallecano, Valladolid y actualmente milita en Girona.

Publicidad

De esa manera, el lateral izquierdo liberará la plaza de extranjero que ocupaba en el club español.

Mojica, que desde hace unos años buscaba convertirse en ciudadano de España, expresó en sus redes sociales su felicidad por la buena nueva.

Boca vs. Argentinos y Newell's contra River Plate: fecha vibrante en la Liga Argentina

“Estoy muy feliz y contento de haber conseguido la nacionalidad después de mucho tiempo. Estoy agradecido y le quiero dar las gracias a las personas que me han abierto las puertas en España y que me han facilitado mi adaptación acá. El trato que he recibido ha sido bueno y este es un logro importante para mí”, comentó el colombiano en su Instagram.

Publicidad

Cabe destacar que Mojica Palacio tendrá acción con Girona, este sábado, cuando el cuadro español se enfrente al Zaragoza en condición de visitante, en la segunda división española, a las 3:00 p.m.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.