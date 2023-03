Jorelyn Carabalí: resiliente y apasionada por lo que hace: su historia en el fútbol femenino

Resiliencia y pasión, esas son las dos palabras con las que se define Jorelyn Carabalí una de las figuras de la Selección Colombia femenina. A sus 25 años, la defensora central vive un gran momento en su carrera deportiva, pero para lograr todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy, no ha sido fácil. Una fractura de fémur la alejó casi dos años y medio de los terrenos de juego, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones y hasta el parte médico le diagnosticaba que era difícil volver a jugar fútbol profesional. Antes de eso también vivió una tragedia familiar.

Pero se apoyó en esas dos palabras anteriormente mencionadas: resiliencia y pasión, y a esas les agregó la fe; las cuales se las inculcó muy bien su abuela materna Marianeli Castillo Carabalí, a quien dice que admira y es su espejo. Fue un camino largo, pero al final vio su recompensa al no rendirse y persistir. En el aspecto deportivo admira fielmente a Cristiano Ronaldo.

"Cuando ocurrió no me imaginé que fuera una lesión de tanto tiempo ni de tan gran dimensión. En el momento pensé que había sido mi rodilla, pero estaba con la incertidumbre de saber qué había ocurrido porque sabía que no estaba bien. Me llevan a la clínica y me toman los Rayos X y cuando vi la radiografía una parte de mi corazón se rompió. Pero en el momento que pude entrar en calma, lo único que pensaba era mi recuperación", manifestó Jorelyn Carabalí nuestra invitada especial a 'Las cracks del fútbol femenino'.

Jorelyn Carabalí milita en la actualidad en el Atlético Mineiro de la liga femenina brasileña. Instagram @jorelyn_j16

Su lesión se dio cuando estaba en el Atlético Huila, un 28 de abril de 2018 mientras entrenaba; una fecha que no olvida. Su primera cirugía "no se hizo de la mejor manera, me operaron el 1 de marzo" y luego le dieron dos días de descanso. Posteriormente la volvieron a operar.

"Mi proceso de volver a caminar se demoró un poco más porque mi lesión fue como cuatro dedos arriba de la rodilla, y el ortopedista, en el momento de insertarme el clavo para poder organizar la parte de mi fractura, me fracturó a la altura de la cadera; eso demoró más el proceso. Duré como ocho meses para poder caminar bien, el material que me pusieron tampoco fue el mejor y al año que empecé con el proceso de trotar, empezaron las falencias, no alcanzaba ni a darle dos vueltas a la cancha y se me dormía la pierna. El clavo que estaba a la altura de mi cadera estaba tocando una parte de los tendones, de los nervios y tuve que parar", continuó su relato la actual futbolista del Atlético Mineiro femenino, de Brasil.

Volvieron a intervenirla quirúrgicamente, llegó la pandemia por la Covid 19 y no sentía bien con su ortopedista y decidió cambiarlo. Tuvo una nueva cirugía a principios del 2020 y ésta salió exitosa.

"Me hicieron mi última cirugía y como un tiempo después realmente estaba muy aburrida, el tema de la mente es muy importante para uno tener una recuperación óptima y mi cabeza no estaba tranquila. Regresé a mi pueblo (San Francisco, corregimiento de Buenos Aires, Cauca), hacía mis trabajos sola y buscaba las herramientas, claro que a veces me frustraba, pero al otro día me levantaba con la motivación de recuperarme y volver a las canchas", dijo la exjugadora de Deportivo Cali.

Jorelyn Carabalí fue campeona con Atlético Huila de la Liga Femenina en 2018. Instagram @jorelyn_j16

Momentos dolorosos...

Con el Huila salió campeón de la Liga Femenina colombiana en el 2018 y ese año sus compañeras se adjudicaron el título de la Copa Libertadores, el único trofeo, hasta el momento, de nuestro país en un certamen como este. En dicha época enfrentaba su recuperación y también en su mente y su corazón aún seguía un dolor más profundo que al día de hoy le sigue afectando.

"Mis compañeras quizás nunca vieron en mí ese reflejo de tristeza porque yo llegaba sonriendo como animándolas en los trabajos, terminaba mi terapia y yo iba a ver sus trabajos, el asesinato de mi hermano Juan, tenía años, estaba reciente. El tema de que mi mamá también la estaba pasando mal; toda mi familia, que yo tuve que irme de casa cinco días después; esa secuela siempre ha estado pero en esos momentos estaba más marcada.

Como que reprimir también todo ese dolor, estar lejos de casa, el tema de la lesión, fue complicado, pero algo que siempre he dicho es que dentro de mí siempre había una fuerza interior y sé que era la de Dios que estaba conmigo y obviamente mi hermanito".

Sus inicios en el fútbol y más logros

Jorelyn viene de una familia a la que le gusta el fútbol, empezó a jugarlo "por pasión y porque me hacía feliz", lo hacía con niños en su tiempo libre. Luego en su colegio en su pueblo natal también siguió con el microfútbol y como tenía talento iba a campeonatos, hasta de otros equipos la reclutaban. También se le midió al fútbol once y en este brilló en un club de Santander de Quilichao; posteriormente se hizo realidad uno de sus sueños que era integrar la Escuela Sarmiento Lora.

"No tenía como la identidad de lo que eran los entrenamientos, el tema de la coordinación fueron cosas que fui cogiendo, no sabía que uno se vendaba los tobillos, fue nuevo para mí, pero digamos que se me dieron fácil el poder habituarme, el tema de la competición, enfrentar a niñas que también tenían grandes cualidades dentro del campo, conocer a más personas; como que salir solo de mi núcleo, que era ahí en el pueblo, porque realmente no conocía nada más".

Se define como una persona resiliente, ¿esa virtud usted la refleja diga diga en la práctica del fútbol?

"Es algo que mi familia inculcó en mí porque somos de un pueblo que quizás muchas personas ni siquiera conocen, donde no hay muchas opciones de poder progresar u oportunidades para, como se dice, ser alguien en la vida. Mi abuela siempre nos decía que tenemos que aprender de hacer de todo porque quizás una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que dentro de lo que hay en las oportunidades a uno le toca aprender. A nivel deportivo se fue como engrandeciendo porque el deporte y el fútbol no sólo es correr detrás de una pelota, es querer conseguir títulos, sino que también te ayuda a crecer como persona; esa palabra resiliencia fue algo que el fútbol también me ayudó como a madurar más y a tenerlo más marcado en mi vida".

Jorelyn Carabalí en su paso por el Deportivo Cali, en dicho equipo compartió con Linda Caicedo. Instagram @jorelyn_j16

El Cali fue una luz

Ha pasado por equipos como el Orsomarso, Atlético Huila, Deportivo Cali y actualmente juega con el Atlético Mineiro, de Brasil, y de cada equipo conserva enseñanzas y agradecimientos, pero el conjunto 'azucarero' fue una luz y sobre todo después de su lesión. Con ese equipo ganó la Liga Femenina en 2021.

"En mi paso en el Deportivo Cali yo tenía dos años y medio de para por el tema de mi lesión, me dijeron que querían contar conmigo, que cómo iba en mi recuperación, que acá le podemos dar manejo, un proceso de readaptación. El tiempo de vida es perfecto, no esperaba que las cosas se me fueran a dar así, y más porque

Sé que es difícil que la elijan a uno, por así decirlo, cuando vienes de una lesión".

Su presente en el fútbol de Brasil

Jorelyn llegó este 2023 a las 'galas' y ya se reportó con sendos golazos, uno de ellos de tiro libre que produjo aplausos por parte de la hinchada, cuerpo técnica de compañeras. Está aprendiendo portugués y también está enfocada en el tema Selección Colombia para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia en este 2023.

¿El fútbol brasileño si es rentable en comparación al fútbol de acá de Colombia?

"Sí, claro. El tema de lo económico, que puede ser también una de las razones por las cuales muchas jugadoras vienen acá, pero el tema de la competición es algo muy bueno, pero realmente sí es rentable la liga acá.

¿Cómo se ha sentido en estos meses en el fútbol brasileño?

"Bien, la verdad, contenta y de a poco adaptándome, gracias a Dios las cosas han salido bien. Ahora llevo tres goles y poder tener la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeras, creo que ha sido algo también muy importante. También tener a mis dos compañeras colombianas (Manuela Pavi e Ingrid Guerra) que suma. La motivación al cien, con ganas de seguir haciendo sentir a mi familia orgullosa, de seguir creciendo y poder conseguir lograr cada una de las razones que tengo en mente".

Cómo fue ese gol de tiro libre contra el Paranaense; ese día marcó doblete...

"Contenta, obviamente el poder ayudar a mi equipo más allá de lo defensivo, con dos goles, me llena de alegría. El tema del tiro libre es algo que siempre he trabajado, que quizás muchas veces no se me ha dado, pero ahorita digamos que 'ando derechita' y, pues el gol de cabeza, no considero que sea una de mis virtudes más grandes, pero es algo que también trabajo, que me mentalizan; que en esas pelotas quietas puedo llegar a ayudar a mi equipo".

¿Se arrepiente de algo en su vida, algo que le gustaría cambiar?

"No, la verdad no me arrepiento de nada. Al final todas las cosas son consecuencia de algo, lo que llega a nuestras vidas, o lo que quizás no llega, también es gracia de Dios y al final nosotros los seres humanos cometemos muchos errores, pero creo que lo más importante es asumir y poder aprender de esos errores".

¿Cómo le gustaría ser recordada?

"Más allá de lo deportivo, digo que en lo personal, como un ser humano noble que le gusta ayudar a los demás, también el crecimiento no sólo mío sino del colectivo, de las compañeras que tengo al lado, que soy muy de mi familia, de que ver bien a los demás y que puedan lograr sus sueños y metas. En lo deportivo como alguien resiliente y muy apasionado, entregada a lo que ama y a lo que quiere".

Jorelyn Carabalí (izq.), central de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

Un sueño por cumplir...

"Ahorita que está cerca lo del Mundial, poder llegar en óptimas condiciones y llevar el nombre de nuestro país a lo más alto. Obviamente ser campeona del mundo es un sueño que está en la cabeza de todos los deportistas y ahora nosotras como Selección Colombia tenemos esa meta y ese sueño que deseamos cumplir para todos los colombianos".