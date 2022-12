Jorge Arias: “Acá en Paraguay no hay muchos contagios, tomaron medidas muy rápidas”

El defensor colombiano charló con GolCaracol.com, este lunes, y se refirió a la situación que hay en suelo paraguayo por el coronavirus. Además, mencionó que en el club les facilitaron la compra de herramientas para entrenar en casa.

Jorge Arias, defensor que se hizo conocer en nuestro país jugando con el Medellín, vive en Paraguay la actual alerta del COVID-19 a nivel mundial. El jugador colombiano del registro del Olimpia contó cómo se viven los días en dicho país, donde hasta ahora no hay muchos contagios.

El zaguero central atendió este lunes a GolCaracol.com y se mostró tranquilo porque la situación está más controlada allí.

Sin embargo, está preocupado por lo que se está viviendo Colombia, donde ya tenemos más de 700 casos positivos confirmados por el coronavirus.

Además, Arias contó que pensó en regresar a nuestro país, pero al ver la situación decidió permanecer y cuidarse en suelo paraguayo.

¿Cómo está la situación del coronavirus en Paraguay?

“Inicialmente comenzó la cuarentena el 13 de marzo, iba hasta el 28, pero la extendieron hasta el 14 de abril. Acá hay 64 contagiados y 3 o 4 muertos. Tomaron medidas fue de una, rápido, aquí no nos dejaban ni entrenar. Todo ha estado muy controlado”.

¿Muchas restricciones?

“No hubo nunca restricción de supermercados ni nada. En los supermercados dejaban entrar de a diez personas, una por familia, pero tú puedes ingresar a cualquier hora. Aquí hay unos almacenes que son 24 horas y eso ayuda a descongestionar bastante”.

¿Las medidas fueron drásticas?

“Drásticas no, fue más mirando la situación y viendo la seriedad del caso. Las medidas son 24 horas y hay cosas que están cerradas como centros comerciales, restaurantes, etc. No puedes salir en el auto, porque te paran y tienes que decir para donde vas”

¿Han estado muy pendientes desde su equipo, el Olimpia?

“El Olimpia siempre, desde un principio nos dijeron que iban a mandar rutinas diarias donde veíamos por una plataforma de video. Dijeron que acatáramos las restricciones y que los médicos estaban 24/7 por si llegábamos a presentar síntomas. Los dirigentes dieron ayudas para comparar los implementos que necesitábamos para hacer las rutinas.

¿En qué momento les dijeron que no iban a entrenar más en la sede del club?

“El viernes 13 de marzo fuimos a entrenar y redujeron la cantidad de persona. Hicimos las rutinas muy rápido porque íbamos a jugar. Pero se sabía que iban a suspender el partido. Hasta el lunes fuimos por grupos, después la APF sacó el comunicado que detuvieran los entrenamientos”.

¿Habla constantemente con su familia en Colombia?

“Todos los días hablo con ellos, les pregunto que cómo se sienten, cómo llevan la cuarentena. Están muy bien, es un tema delicado y hay que prestarle atención. Mis padres están en Valledupar, están refugiados, tranquilos y mirando qué hacer porque hasta ahora están empezando”.

¿Pensó en volver a Colombia?

“El club nos dio acceso de regresar a los países, lo pensé, pero también pensé que era un riesgo. Aquí no hay tantos contagios y en Colombia son más, entonces pensé que era más riesgoso contagiarme. Tome la decisión de quedarme y pasar la cuarentena acá en familia”.