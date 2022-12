Jorge Arias habló de todo: su buen momento en Paraguay y la llegada de Adebayor al Olimpia

El defensor central colombiano lleva más de un año en el cuadro ‘decano’ y es destacado en el equipo. En charla con GolCaracol.com habló de su presente y de lo que es compartir con jugadores de talla internacional.

Jorge Arias no ha desentonado en su primera experiencia internacional, estando en uno de los clubes más grandes de Suramérica, como lo es el Olimpia, de Paraguay.

El zaguero central oriundo de Valledupar se ha hecho un nombre en ese país y como el mismo lo anhela espera seguir ganando títulos y luego pensar en dar el salto a una mejor liga.

Además, en charla con GolCaracol.com, Arias se refirió a lo que ha sido su proceso en el balompié paraguayo, su protagonismo, sus ganas de estar en Selección Colombia y hasta de lo que significa compartir vestuario con jugadores de la talla de Roque Santa Cruz y del exReal Madrid, Emmanuel Adebayor,

¿Qué tal va en esta experiencia en Olimpia?

“Llevo tres semestres, los dos anteriores y el transcurso de este, gracias a Dios he llegado aquí y me he adaptado muy bien a lo que es el país, a lo que es el fútbol paraguayo también, un gran equipo como lo es Olimpia, saliendo campeones tres veces en los últimos cuatro que ha obtenido el equipo y muy contento de estar aquí y ser parte de esta familia”.

¿Qué destaca del fútbol paraguayo?

“El fútbol paraguayo destaco que es una liga bien estructurada, viendo uno los problemas que se presentaba en Colombia con fechas, aquí tratan en lo posible de hacer el campeonato cómodo para los que juegan torneos internacionales. Aquí es muy bueno por eso, además, es muy táctico, acá por ejemplo yo como defensa central no tengo esa libertad que en Colombia tenía, acá siempre hay presión”.

Olimpia es un grande del continente, ¿cómo se ha sentido en un club de tanto nombre?

“Estoy en un gran club, con un gran entrenador y eso se ha visto en los últimos títulos conseguidos, quedamos invictos. También porque he tenido la oportunidad de jugar muchos partidos y quiero consolidarme y salir mucho más seguido, pero todo es paso a paso, trabajando, esperamos que en el resto de semestre termine jugando. Además, estoy muy contento porque en el plano internacional este es un equipo muy grande, siempre esta en la mira de cualquier equipo que vaya a enfrentar y está en un proceso de volver a lograr esa gloria internacional, así como lo ven y planean sus dirigentes los hinchas transpiran viven más por la Libertadores, más que por la Liga local”.

¿Se le facilitó la adaptación porque ha compartido vestuario con varios colombianos?

“Cuando llegué estaba Mauricio Cuero y Sergio Otálvaro, y como al mes llegó Dairon Mosquera y éramos cuatro colombianos, y ese semestre tuve la oportunidad de llegar y jugar y eso es importante, llegar y tener continuidad. Otálvaro me ayudó muchísimo a saber cómo era el fútbol acá, como se vivía, los clásicos cómo eran, a él le agradezco mucho, tengo mucho contacto a él a diario, no solo en lo profesional, sino como persona”.

¿Cuáles son los objetivos de Jorge Arias a mediano y largo plazo?

“Como todo jugador el sueño de cada uno es jugar en el fútbol europeo, con muchísimo trabajo busco la plenitud de partidos para estar en el radar, aunque estoy muy contento acá. Aunque si no se da lo de Europa puede ser a una Liga más vistosa, lastimosamente la de acá no es tan vistosa. Por último, hay que hacer las cosas bien, y me gustaría estar en la órbita de la Selección Colombia, que es el gran sueño que tengo, se que la competencia en mi puesto es difícil, pero no imposible”.

¿Qué tal compartir con un histórico y referente como Roque Santa Cruz?

“Roque es una insignia no solo para Olimpia sino para el fútbol paraguayo, es un gran jugador, un gran profesional, un apersona que te enseña mucho con solo verlo diariamente, si eres inteligente ves lo que haces y lo que es, inspira mucho y es muy humilde, es un líder y donde quiere tirar del carro todos van a estar detrás de él, muchos jugadores con plano internacional, con peso, Olimpia se ha armado desde un buen técnico para que semestre a semestre haya una buena base y que el proceso tenga buenos frutos y espero estar ahí cuando todo tenga fruto. La Libertadores es difícil, con equipos también con procesos, no va a ser fácil, pero Olimpia siempre te va a exigir más”

Olimpia rompió el mercado de fichajes con la contratación de Emmanuel Adebayor, ¿qué tal es este reconocido delantero?

“Muy bien, muy poco de español sabe, peor trata de comunicarse con uno con lo poco que sabe, es una gran persona, alguien muy abierto y muy humilde, sonríe siempre, es muy tranquilo y acá se acopló bien porque acá hay un buen grupo humano. Emmanuel está viviendo eso, es un gran profesional y todos esperamos que se adapte, el viene del fútbol europeo, que es de menos contacto y acá no se ha acostumbrado a eso y que nos de la mano de todos los objetivos que nos hemos trazado”.