Jorge Bermúdez y su roce con Carlos Tévez: "No me arrepiento de nada, todos le decían exjugador"

Cuando Jorge Bermúdez habla todo el mundo escucha y más sus palabras tienen que ver en torno al mundo de Boca Juniors . Hace un tiempo el colombiano se refirió al nivel de Carlos Tévez y ahora le han recordado esas palabras, luego de que el argentino ganara dos títulos con el club.

En charla con 'Mundo Boca Radio AM650', el exjugador aclaró que "yo no me arrepiento de nada porque siempre dije la verdad y no tengo ninguna diferencia particular con Tevez. Yo estoy en el Consejo de Fútbol para defender la institución y estoy feliz con Carlitos porque nos representa a todos adentro de la cancha"

Y también recordó e hizo énfasis en que "lo del ex jugador lo decía todo el mundo, cuando nos dijimos nosotros fue un escándalo"

Sin embargo, y desde que Juan Román Riquelme lo acercó a la dirigencia del equipo 'xeneize', a 'El Patrón' le ha tocado trabajar con el 'apache' en el plantel para obtener los mejores resultados, algo que al parecer no ha sido de mayor problema.

"Como Carlos es bicampeón y lo celebramos, queremos que juegue hasta el ultimo partido, no se retire nunca o siga trabajado para el club si es lo que quiere", concluyó.

