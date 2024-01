Jorge Cabezas Hurtado, con ‘los pies en la tierra’ tras su brillante debut con Watford

Jorge Cabezas Hurtado es la otra nueva cara colombiana en el Watford, de Inglaterra, ya que se unió a Yaser Asprilla en las toldas del cuadro británico.

Y el joven atacante de nuestro país tuvo impacto inmediato en el cuadro de los ‘hornets’, en su debut, que se dio el sábado 6 de enero de 2024 en el triunfo 2-1 sobre el Chesterfield, dando la asistencia del segundo gol, que fue el que significó el paso a la siguiente ronda de la FA Cup.

Por eso, tras el partido disputado en el estadio Vicarage Road, Jorge Cabezas Hurtado respondió algunas preguntas para los medios del club y se le vio emocionado por su actuación, aunque puso por encima lo conseguido por el equipo en una jornada vibrante en el balompié inglés.

“La verdad me sentí muy bien, muy contento con la participación del equipo, llegué a aportar. Yo me sentí bien gracias a Dios, salieron las cosas como esperábamos, trajimos los 3 puntos a casa, me faltó el gol”, dijo de entrada el colombiano.

Publicidad

Seguido a eso, a Jorge Cabezas Hurtado le preguntaron sobre su pase gol para el tanto del 2-1 definitivo, entrando en el segundo tiempo y siendo clave.

“Gracias a Dios pude aportar lo que esperábamos que era una asistencia, contento con lo que hicimos en el campo de juego. Sentí que ya teníamos todo controlado, porque un gol al último minuto es demasiado para mí y el equipo”, finalizó el joven futbolista de nuestro país.

Jorge Cabezas Hurtado y Yaser Asprilla en el Watford de Inglaterra Foto: Watford

Para Jorge Cabezas Hurtado también hubo palabras de elogio por parte de su técnico, Valérien Ismael, quien lo tuvo unos días trabajando y rápidamente lo puso a jugar, porque vio que estaba listo.

Publicidad

“Tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que ves claramente el potencial, ahora es cuestión de encontrar el ritmo para adaptarte a la intensidad. Vemos claramente la calidad, pero también vemos el trabajo”, fueron las palabras del entrenador del Watford cuando se refirió al colombiano.

Cabe recordar que Jorge Cabezas Hurtado también ya sabe lo que es destacarse con la Selección Colombia Sub-20, y estuvo en el Sudamericano, el Mundial y el Torneo Esperanzas de Toulon, con esta categoría.

¿En qué equipos ha jugado Jorge Cabezas Hurtado?

Con 20 años, el joven atacante colombiano comenzó en el Real Cartagena y en el Watford vieron su potencial y lo ficharon, pero para que siguiera sumando minutos y rodaje en el fútbol profesional lo cedieron primero al Independiente Medellín, y recientemente al New York Red Bulls. Sin embargo, para este 2024 el cuadro inglés lo ‘llamó’ para tenerlo en cuenta y por eso debutó este sábado 6 de enero.