Jorge Carrascal, campeón en Copa de Rusia: CSKA venció en los penaltis al Krasnodar de Jhon Córdoba

El CSKA Moscú, que tuvo en el campo de juego al volante cartagenero Jorge Carrasacal, superó este domingo en la tanda de los penaltis al Krasnodar (6-5), tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno, y se proclamó campeón de la Copa de Rusia una década después de su último título, el que logró en la temporada 2012-2013 tras doblegar al Anzhí Majachkalá también en la lotería de los once metros.

En el Krasnodar estuvo el chocoano Jhon Córdoba, quien además marcó el tanto de su escuadra y le permitió llegar a 7 tantos en el campeonato , terminando como el máximo anotador.

El conjunto moscovita sumó su octavo título y se acercó al club más laureado en la Copa de Rusia, el Lokomotiv Moscú, que acumula nueve trofeos. Los hombres dirigidos por Vladimir Fedotov acabaron con una sequía de diez años y sufrieron para superar al Krasnodar, que puso contra las cuerdas al CSKA Moscú hasta el último instante de la final disputada en el Estadio Luzhnikí.

Aunque Fedor Chalov adelantó desde el punto de penalti al CSKA Moscú a la media hora, el Krasnodar contestó por medio del colombiano Jhon Córdoba, que firmó su tanto número 19 del curso para quedarse a sólo dos de su mejor registro individual. En la temporada 2018/19 alcanzó los 21 en las filas del Colonia y, a sus 30 años, pide a gritos un hueco en la selección de su país.

Jhon Córdoba celebró su gol gracias a un certero cabezazo tras una asistencia desde la banda derecha del ecuatoriano Cristian Ramírez. Sin embargo, no fue suficiente para el Krasnodar, que no pudo evitar caer en la tanda de penaltis después de disputar una prórroga en la que no se solucionó nada.

Al final, los fallos desde los once metros de Joao Bachiessa y de Olakunle Olusegun dieron al título al CSKA Moscú, que después de quedar segundo en la Liga, maquilló su temporada con un título que no conseguía desde hace una década. Jorge Carrascal y Jhon Córdoba convirtieron en sus respectivos cobros.