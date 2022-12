Jorge Carrascal, contundente en su llegada a Argentina: “El apodo del Neymar colombiano es exagerado”

El futbolista colombiano ya se encuentra en territorio argentino para fichar por River Plate, y se refirió al sobrenombre del que tanto se habla en su arribo al equipo ‘millonario’.

Jorge Carrascal apareció en la órbita de River Plate, y aunque era desconocido para la mayoría, encontraron el apodo del ‘Neymar colombiano’, que causó asombro en los hinchas del club de la ‘banda cruzada’.

Sobre ese tema, el futbolista fue contundente en su llegada a Argentina y le dijo a los medios que “la verdad ese es un apodo simpático, pero cada futbolista tiene su carrera, y yo soy Jorge carrascal y yo vengo a hacer lo mío, ese apodo lo veo exagerado”.

Por otra parte, se mostró alegre y destacó que “vengo a darle lo mejor de mí a River Plate, no he hablado con Marcelo Gallardo, pero las personas que me lograron traer tuvieron la voluntad de hablar con él”.

En caso de que se concrete el fichaje de Carrascal, se uniría a los también colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré.

