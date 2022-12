Jorge Carrascal empieza a ver los resultados de su adaptación al fútbol argentino

El mediocampista colombiano, del registro del River Plate argentino, consiguió el fin de semana pasado su primer gol con la camiseta ‘millonaria’. Marcelo Gallardo ha tenido que ver en su proceso.

Jorge Carrascal marcó su primer gol en el fútbol argentino para darle el empate (1-1) a River Plate ante Argentinos Juniors, en la primera fecha de la Superliga del fútbol argentino.

Conocido como 'el Neymar colombiano', Carrascal ingresó a los 79 minutos, y cinco minutos después, en un centro de su compatriota Rafael Santos Borré, se anticipó a un defensor para definir con un toque preciso y permitirle rescatar un punto al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, el pasado sábado.

"Entré con las indicaciones que me dio el profe (Gallardo), había que encarar y buscar los espacios y se me dio el gol. Tuve minutos, y siento que hice un buen partido", destacó Carrascal, llegado en enero pasado a River, pero que todavía no consiguió hacerse un lugar dentro del equipo titular del campeón de la Libertadores.

" Carrascal tenía que acomodarse a nuestro fútbol. Ahora está más adaptado. Entiende y asimila mejor los conceptos , y a partir de ahí va creciendo. En este partido tuvo sus minutos y los aprovechó. Esperemos que siga así", dijo Gallardo sobre el jugador colombiano de 21 años.

Borré, que también entró en la segunda parte, fue importante con la asistencia que le dio a Carrascal, mientras que el uruguayo Nicolás de la Cruz tuvo una noche con altibajos.

En la defensa, el paraguayo Robert Rojas no la pasó bien con Santiago Silva, el experimentado delantero de Argentinos, que le ganó varias veces el duelo mano a mano y lo complicó.

De Rossi desde el palco

En la Bombonera, Boca no contó con el italiano Daniele De Rossi, su flamante refuerzo, que continúa la puesta a punto y podría debutar dentro de dos semanas.

El mediocampista, que será presentado oficialmente este lunes, vivió su primer partido en 'la Bombonera' sentado en un palco.

El equipo xeneize empató 0-0 con Huracán, en un duelo en el que debutó como titular el venezolano Jan Carlos Hurtado, con mucho despliegue y participación, aunque se perdió el gol del triunfo a pocos minutos del final, al definir desviado luego de eludir al arquero rival.

En el mismo cotejo, disputado el domingo, tuvieron una tarea aceptable los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano y el paraguayo Junior Alonso, mientras que el 'cafetero' Sebastián Villa jugó mal, fue el punto más bajo de Boca y además vio la tarjeta amarilla por simular un penal.

Del lado del 'Globo', el arquero paraguayo Antony Silva se lució con un par de buenas tapadas, incluido un potente remate de Carlos Tévez que desvió con lo justo en el ángulo derecho.

Además de Carrascal, el otro extranjero que anotó en la fecha inaugural de la Superliga fue el volante paraguayo Richard Prieto, que capturó un rebote y envió el balón a la red con un fuerte derechazo para Godoy Cruz, pero no le alcanzó al 'Tomba', que perdió 3-2 con San Lorenzo, el pasado sábado, en el Nuevo Gasómetro.

Por otro lado, el entrenador uruguayo Alexander Medina se presentó en Talleres de Córdoba con un triunfo por 1-0 sobre Vélez Sarsfield, el domingo, en un partido intenso que el conjunto dirigido por el 'Cacique' resolvió con un contraataque conducido y definido por Jonathan Menéndez.