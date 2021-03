Jorge Carrascal, entre su “preocupación” cuando tuvo coronavirus y su definición como futbolista

Jorge Carrascal espera poder terminar de explotar y poner a servicio de River Plate todo su talento y para eso sabe de la confianza que hay en el equipo.

Las posibilidades de Rafael Santos Borré por ser el 'Rey de América': reportan desde Uruguay

Además, en una entrevista con ‘Clarín’, el cartagenero se refirió a su presente con el dorsal 10 en su espalda y hasta del duro momento que vivió por el coronavirus, en lo personal, y por la expulsión que tuvo en Copa Libertadores, refiriéndose ya en lo profesional.

*La ‘10’ de River Plate

“Me cayó de sorpresa. Pero cuando el profe (por Gallardo) me lo dijo, pensé en la historia que tiene la 10 de River. Y yo siento que vengo haciendo bien mi trabajo y si me dieron la 10 es porque el profe confía mucho en mí y porque el equipo me ha ayudado a crecer y a trabajar. Entonces tengo que seguir dando todo para el equipo y seguir aportándole cosas. Estoy feliz por tener la 10”.

*La imitación que hizo Gallardo de su voz y su opinión del ‘Muñeco’

Publicidad

“Estaba muerto de la risa porque habló con la voz muy suave que tengo y yo después lo vi y no podía más de la risa. -La verdad que es una gran persona, extraordinaria. Es una de las personas que me ayudan a crecer como futbolista. Me da consejos. Es muy humilde. Quiere lo mejor para sus jugadores. Y nos contiene mucho”.

*La forma en la que se define como jugador

“Como un jugador que tiene talento y que le agregó cosas a su juego que van más allá de tener la pelota. Eso es lo que me está haciendo crecer”.

"Falcao García se debe hoy a Galatasaray, lo que digan de Millonarios o River es especulación"

*La expulsión en Libertadores

Ahí sí puedo decirte que me agarró un bajón. Ahí me deprimí después de ver lo que hice. Me sentí muy triste, muy mal porque no es bueno hacer eso. Me sentí mal y le pedí disculpas al grupo. Pero uno aprende de todo. Cuando uno está adentro del campo siente una adrenalina distinta. Y en ese momento no sé, me enojé mucho, no sé qué me pasó, tal vez la impotencia porque las cosas no nos estaban saliendo bien y nos habían hecho ya dos goles. Hice algo que no debí hacer. Me preguntaba cómo iba a hacer una locura de esas cuando el cuerpo técnico y mis compañeros me habían dado confianza. Hasta el día de hoy que digo, "¿cómo hice eso?". Pero vivo así el fútbol. Y eso que juego con alegría. Pero no sé qué me pasó en ese momento. Estuvo mal.

Publicidad

*Su preocupación cuando le dio coronavirus

“La verdad es que me preocupé porque pensé que podía pasarla mal, con dolor de cabeza y fiebre, pero por suerte casi que no tuve síntomas. Perdí el olfato por tres días, pero el gusto no lo perdí. Los primeros días, como no podía hacer nada, estuve con la computadora, hice mucho gaming y miré muchos partidos también para distraerme”.