Jorge Carrascal está feliz en River Plate, cambió el chip y está enfocado en lo que se viene

Jorge Carrascal, volante ofensivo de River Plate de Argentina, se sinceró y habló de todo con ‘River Monumental Tira’. Su infancia, presente, lo que se viene y hasta del apodo que le tienen: ‘Neymar’.

“Estoy muy contento en River y mi mente está enfocada en lo que viene y en trabajar para sacar lo mejor de mí, no sé qué se habla, pero ya cambió el chip y hay que pensar para adelante”, contó Carrascal.

“En River me sentí bien desde que llegué por el cariño que me dan, de lo mejor que me encontré, personas que son demasiadas buenas, sabemos que en el fútbol hay maldad y acá no es así, estoy en un grupo que son una familia y eso me da mucha felicidad con esa buena energía de todos, el cuerpo técnico los trabajadores, el día a día es más fácil, voy feliz a trabajar por eso”, añadió el talentoso mediocampista colombiano.

Por otro lado, Carrascal se refirió a las críticas que ha recibido en los últimos meses por su nivel deportivo en el elenco que dirige Marcelo Gallardo.

“No le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos, porque no necesito las opinión de los demás, porque yo sé lo que me pasa, hasta me fastidio y dejo de correr, pero no es porque uno no quiere, es el fastidio que no te sale las cosas, hay que seguir trabajando y sacarlo adelante lo más rápido posible, estoy más tranquilo y tengo otro chip”, agregó.

Además, el ‘10’ de River Plate también opinó sobre el apodo que le tienen, que hace referencia a uno de los mejores jugadores del mundo: ‘Neymar’.

“El apodo fue algo exagerado, cada futbolista debe hacer su camino con su nombre y sus cualidades, no lo tomé mal, pero no me gusta. Acá no me lo dicen, acá me dicen “Chiche”, creo que fue Cachete (Montiel), debe ser porque tiro muchos, hasta el entrenador me dice Chiche, es con cariño”.

Finalmente, Jorge Carrascal habló sobre su infancia y de las razones por las que terminó jugando fútbol profesional y no béisbol, deporte que más practicaba cuando apenas era un niño.

“No sé de dónde me vino la técnica, me la habrá mandado Dios, porque yo jugaba al béisbol. Mi mamá quería que jugara béisbol, en mi ciudad se jugaba mucho, pero mi papá quería que juegue al fútbol, así que jugué a los dos deportes, hasta que me quedé con el fútbol, pero era pitcher, le pegaba fuerte”, finalizó.