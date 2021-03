Jorge Carrascal: "Los colombianos somos humildes, luchamos y acá queremos salir adelante"

El colombiano Jorge Carrascal ha ganado trascendencia e importancia en River Plate, de Argentina. Con Marcelo Gallardo como entrenador, el cartagenero creció profesionalmente y ahora hasta se da el lujo de llevar a su espalda el número '10' del histórico club de la 'banda roja'.

Con ese panorama, el talentoso volante le abrió las puertas a una extensa entrevista con 'Clarín', uno de los diarios más importantes de Buenos Aires.

Carrascal habló de fútbol y también de su parte personal. Acá los apartes más significativos de la charla.

*La '10' de River Plate

"Me cayó de sorpresa. Pero cuando el profe (por Gallardo) me lo dijo, pensé en la historia que tiene la 10 de River. Y yo siento que vengo haciendo bien mi trabajo y si me dieron la 10 es porque el profe confía mucho en mí y porque el equipo me ha ayudado a crecer y a trabajar".

*Marcelo Gallardo

"La verdad que es una gran persona, extraordinaria. Es una de las personas que me ayudan a crecer como futbolista. Me da consejos. Es muy humilde. Quiere lo mejor para sus jugadores. Y nos contiene mucho. Me ayudó mucho a posicionarme, a tener un buen control, a que tengo que correr, a regresar, a hacer los esfuerzos".

*El fútbol argentino

"Me costó lo físico. Y no porque no pueda hacer los esfuerzos, sino porque venía de un fútbol donde me tiraban la pelota para que resuelva. Un fútbol más tranquilo, posicional. Y me encontré con un fútbol muy agresivo, que va palo y palo, un fútbol muy rudo. Y eso lo hace muy difícil al fútbol argentino".

*Objetivos 2021

"Ojalá sea un gran año para el grupo. Yo no pienso tanto en mí sino en el grupo. El año que pasó llegamos casi hasta lo último y nos faltó definir. Esperemos que este año no nos vuelva a pasar. Queremos definir todo. Y yo espero aportarle mi talento al equipo".

*Los colombianos

"Somos personas que venimos luchando, de barrios y ciudades complicadas en nuestro país. Y desde niño nuestros padres nos crían de una manera humilde, que sigamos con esa humildad. Somos buenas personas, educadas y tenemos ganas de salir adelante, de mejorar constantemente para perseguir nuestros sueños".