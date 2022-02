Jorge Carrascal partió hacia Rusia para unirse a su nuevo club: "Gallardo me pidió que me quedara"

Jorge Carrascal viajó hace pocas horas con rumbo a Rusia para unirse a CSKA de Moscú. El volante no continuará así en el plantel de River Plate para la presente temporada y volverá al fútbol europeo.

El talentoso centrocampista, que no logró consolidarse en el once titular de Marcelo Gallardo, fue captado por algunas cámaras en el aeropuerto de Ezeiza, mientras esperaba para abordar el avión que lo llevaría al 'viejo continente '.

Con su salida del club argentino casi confirmada, el que fuera el '10' del cuadro de Nuñez declaró en su despedida del 'millonario'.

"Es un hasta luego, le tengo mucho cariño al club y a la gente. Espero poder regresar en algún momento", afirmó el futbolista que llega al cuadro ruso a préstamo con opción de compra.

El colombiano se despidió de River, no sin antes dedicarle unas palabras a Marcelo Gallardo: "Hablé con él, me dio consejos y me pidió que me quedara. Pero era una oportunidad linda y tuvo que entender", concluyó.

El cartagenero tendrá una nueva experiencia en Europa, después de disputar dos temporadas con el Karpaty Lviv, del fútbol ucraniano, y antes en Sevilla Atlético, del balompié español.