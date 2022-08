"Jorge Carrascal ve el fútbol como su alegría, no como un trabajo y eso es clave ahora en Rusia"

Jorge Carrascal vive un importante presente en el fútbol de Rusia. El talentoso deportista cartagenero brilla con el CSKA Moscú , equipo con el que ha marcado cuatro goles en la temporada 2022/2023 en 494 minutos disputados.

Su tanto más reciente fue al Akhmat Grozny, una verdadera 'joya', que se ganó los aplausos de todos.

Con el paso de los partidos, el futbolista de 24 años ha mostrado madurez en la cancha, cada vez se nota más adaptado y eso lo revalida con sus actuaciones. Para hablar del buen presente de Carrascal; en Gol Caracol dialogamos con su padre, Jorge Carrascal, quien no ocultó su felicidad por el gran desempeño de su hijo en las canchas rusas. Así aseguró que su rendimiento se debe al esfuerzo diario.

¿Qué ha podido hablar con Jorge, cómo se encuentra, cómo vive su momento en el CSKA?

"Bien, gracias a Dios, teniendo en cuenta que se están dando las cosas, todo es el resultado de un gran trabajo, un sacrificio día a día, en lo que tiene que ver con el tema de entrenamiento, de disposición, todo lo relacionado a su parte laboral que es el fútbol. En Rusia se trabaja de manera significativa, ardua, fuerte, día a día. Como escuché una vez en una entrevista a Carlos Valderrama decir cuando le preguntaron qué le hacía falta a Jorge Carrascal como futbolista y él dijo: minutos. Ha tenido sus minutos y afortunadamente se le ha dado la oportunidad de mostrar esas capacidades que ha adquirido y que mejorado día a día"

¿Por qué cree que se le han dado los resultados en tan poco tiempo en Rusia?

"Debe ser la continuidad y cuando la persona tiene la continuidad de juego; se afianza mucho más. Lo otro es que también tiene un buen equipo de trabajo tanto dentro como fuera de la cancha. Dentro, con sus compañeros de trabajo y, fuera, con un equipo de trabajo que se encarga de su parte espiritual, de emprendimiento, su fortalecimiento mental y todas esas cosas hacen un conjunto de situaciones que generan eso. El apoyo de la familia, de no tener que preocuparse por cosas porque tiene personas encargadas y esos son factores significativos".

¿Cómo se ha adaptado a Rusia, a sus costumbres, a la comida?

"Jorge realmente se adapta rápidamente por estar acostumbrado a vivir fuera de casa hace muchos años. Él ya estuvo en Ucrania un año, y son costumbres similares y ya sabía qué manejar. Cuando él estuvo en Ucrania aprendió algunas palabras; todo es de adaptación, aprender a decir lo que necesitamos para el día a día. Ahí va dándole al idioma, que es bastante complicado, pero no imposible. En el equipo de trabajo tiene una persona que le colabora para traducir y facilitar cosas cuando se requiera".

¿Jorge Carrascal y la Selección Colombia?

Por su buen presente, el progenitor de Carrascal no oculta el deseo de que algún día, no muy lejano, su hijo sea convocado a la Selección Colombia y ahora más que nunca que inicia un nuevo proceso de la mano de Néstor Lorenzo.

"Nosotros dialogamos todo el tiempo, cuando hablamos coincidimos en lo mismo, los tiempos de Dios son perfectos. Toca esperar, cuando se dé la oportunidad romperla para poder afianzarse y seguir en los procesos de Selección, que entre otras cosas, es el único que falta. Ha tenido la dicha de estar en todas las selecciones, menos en la Sub-20 por un tema de lesión, pero las demás ha participado y es un jugador de selección. Él tendrá la oportunidad de su posibilidad, se está trabajando de la mano con eso, porque no sólo se trabaja para estar bien deportivamente y triunfar en el club, sino el sueño que tiene cada deportista de pertenecer a la selección de país", dijo el padre del talentoso volante.

Lo que gusta a Jorge Carrascal, su comida favorita

Jorge, padre, aún no ha podido visitarlo en territorio ruso, pero en caso de que se 'pegue el viaje', como se dice en la Costa Caribe colombiana, no podrá faltar un pedido más que especial.

"No he tenido la posibilidad de ir a Rusia, cuando tengamos la oportunidad yo iré. Pescado, que es su comida favorita, pero ese pescado criollo, y las comidas que uno come acá. No con frecuencia, pero a Jorge le gusta una arepa con huevo, un bollo de mazorca con queso, ese sería mi encargo, sin que me lo pida, yo sé lo que le tengo que llevar".

No oculta orgullo por el buen momento de su hijo

"Son procesos que nos llevan a todo, ya no con tanta efusividad que le alteraban los nervios y el pecho cuando se emocionaba de tantas cosas, de tratar de sentir cuando él también sintió momentos difíciles. Estoy muy orgulloso de mis hijos porque es la dicha de uno, en el caso de Jorge nosotros como familia sabemos todo lo que nos ha tocado padecer y disfrutar, la emoción es inmensa, sigo muy emocionado con todo eso, gritamos, brincamos porque nos vemos todos los partidos y que Dios le siga dando la inspiración y la bendición porque el fútbol es su alegría, él no lo ve como un trabajo", agregó Jorge Carrascal padre.

Por último, confirmó que ha tenido la oportunidad de compartir conceptos con Ricardo Lunari y Marcelo Gallardo sobre cómo ha sido su evolución en el balompié.

"El profesor Lunari (Ricardo), que lo puso a debutar a los 16 años en Millonarios, y él coincide con todo lo procesos que ha llevado Jorge, porque nos sólo son futbolistas, sino que también son personas. Cuando tuve la posibilidad de hablar con Marcelo Gallardo, en Argentina, no hizo más que decime: 'este muchacho tiene tantas virtudes y veo que va ser grande' y no se equivocó, River ha sido la mejor escuela en formación que ha tenido Jorge".