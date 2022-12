Jorge 'El Patrón' Bermúdez desmitió su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y explicó todo

Jorge Bermúdez salió a aclarar la situación por la que se encuentra en Colombia y por la que medios argentinos hablaban de una posible no continuidad en la dirigencia de Boca Juniors , sector en el que se encuentra desde que Jorge Amor Ameal ganó la presidencia del club junto con Juan Román Riquelme años atrás; desde hace varios días se especulaba con la posibilidad de que el quindiano no siguiera vinculado al cuadro bonaerense como parte del consejo de fútbol del club.

En una entrevista con los medios del club 'azul y oro', 'El Show de Boca', el 'Patrón' contó los motivos por la que no se encuentra en Argentina acompañando la pretemporada de los 'bosteros', situación que llamó la atención desde hace varios días.

"Mi padre tiene una demencia que se está convirtiendo en un principio de Alzheimer y eso ha desgastado a mi madre, que es la única persona que vive con él, que sufre un problema con sus huesos y me ha tenido muy consternado", contó el exfutbolista, quien se encontraba radicado en el sur del continente a raíz de su papel en el club ganador de seis Copas Libertadores.

El colombiano además aclaró su papel actual dentro de Boca, luego de que se hablara de que se desvincularía completamente de la institución: "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado".

Quien fuera el autor del penal que le dio la 'gloria eterna' a los argentinos en el año 2000, cuando ejecutó el último penalti en la definición frente a Palmeiras en el estadio Morumbi, habló acerca de su relación con Riquelme, quien sería el máximo líder dentro de la interna del club que juega en el estadio La Bombonera.

"Tengo una relación con Román desde hace más de 25 años. Cuando he tenido que hablar con él o presentar algo, lo he hecho personalmente, tenemos la mejor relación. Seguramente no hemos estado de acuerdo en todo, pero siempre con amistad por encima de todo".

Bermúdez fue parte de la gesta en la que Boca consiguió los titulos de la Liga de Fútbol Profesional y la Copa de la Liga en el presente año, con los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa como grandes protagonistas en las definiciones de ambos torneos en el fútbol argentino, del cual son actuales campeones.