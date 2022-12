Jorge Luis Pinto a Juan Carlos Osorio: “Si no está feliz en Paraguay, no debería estar allá” Jorge Luis Pinto a Juan Carlos Osorio: “Si no está feliz en Paraguay, no debería estar allá”. El director técnico de Millonarios se refirió al seleccionador de la ‘albirroja’, quien volvió a mostrar su deseo por dirigir a la Selección Colombia.