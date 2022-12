Jorge Luis Pinto no renovaría para seguir como director técnico de Honduras

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth (Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras) confirmó a medios locales que el colombiano no renovará su contrato hasta conocer el calendario a Qatar 2022.

Pinto arribará en los próximos días a suelo hondureño para hacer el balance final de la campaña que no permitió que los centroamericanos no clasificaran al Mundial Rusia 2018. Salomón fue enfático en que el colombiano no irá a negociar su continuidad.

“Tenemos que recoger algún tipo de información y cosas que él quiere expresar, cuando terminó todo vos sabés que el ámbito no estaba tranquilo, y ahora que lo está, podemos sacar mejores conclusiones” dijo el presidente de la Fenafuth.

También el directivo afirmó que aún no se le cierran las puertas al colombiano, que todo dependerá del calendario de la eliminatoria a Qatar y lo que defina la comisión de Selecciones y el comité ejecutivo del futbol hondureño.

Jorge Salomón también expresó “una de las cosas que tenemos pendientes es saber el nuevo formato de la Concacaf con calendarios y todo, esperamos tener esa información para saber la toma de decisiones que hagamos con el técnico. Si hay partido en marzo será interinato con alguien que ya trabaja en la federación”

Los miembros de la comisión esperan que los horarios de la Concacaf lleguen a finales de enero o inicios de febrero, con el fin de definir si Pinto continua o los ´catrachos’ estrenarán técnico en su camino a Qatar 2022.

