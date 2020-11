Jorge Luis Pinto renunció a Emiratos Árabes por “problemas personales y de entendimiento”

Jorge Luis Pinto , quien fue oficializado como seleccionador de Emiratos Árabes Unidos el pasado 22 de julio no continuará al frente del cargo. Así lo dijo en una rueda de prensa para los medios de comunicación.

“Vengo a renunciar, a decirles gracias. Muy amables por el apoyo que me brindaron, por todo lo que buscamos hacer conjuntamente. Problemas personales, problemas de entendimiento, por lo tanto he decidido dejar el cargo a disposición, muy amables, les agradezco inmensamente. Soñé con hacer muchas cosas en el futbol desafortunadamente no se pudieron. Múltiples circunstancias, el coronavirus que afectó mucho tiempo de trabajo, el tener siempre a los mismos jugadores, el tiempo de trabajo que no es fácil y desde luego la competencia”, fueron sus palabras en la conferencia de prensa.

Pinto Afanador dirigió tres compromisos, de carácter preparatorio, en los cuales cayó frente a Uzbekistán y Bahréin; solamente triunfó contra Tayikistán.

De acuerdo como lo manifiestan medios del país árabe, en la Federación de ese país estarían interesados en el entrenador croata Zoran Mamic como remplazo de Jorge Luis Pinto.

Este es el comunicado oficial de la Federación de Emiratos Árabes:

"El lunes 30 de noviembre de 2020 anunció la Federación de la Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos para poner fin a su contrato con el entrenador colombiano Jorge Pinto seleccionador de la selección nacional del primer consentimiento mutuo entre las partes, se produjo durante una conferencia de prensa celebrada hoy en la Unión de Dubai a la que asistió SE Yousuf Hussain Segundo Vicepresidente de la Unión Presidente del Comité de Asuntos electos Profesional, entrenador Jorge Pinto y representantes de medios.

Al-Sahlawi dijo que la decisión de terminar la relación con el técnico Pinto se tomó de mutuo acuerdo entre las dos partes, luego de que el asunto fuera presentado a la Junta Directiva de la FIFA, y esta decisión se tomó luego de evaluar el trabajo del último período.

Al-Sahlawi indicó que el Comité de Equipos Nacionales y Asuntos Técnicos está estudiando actualmente el curso de entrenamiento para tres entrenadores, y que el nuevo entrenador será anunciado para Al-Abyad en los próximos días.

A su vez, el entrenador Jorge Pinto afirmó su pleno respeto y aprecio por todos los que lo apoyaron y lo apoyaron fuertemente durante su mandato como entrenador de Al-Abyad, dirigido por el jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente de la Asociación de Fútbol, ​​afirmando su agradecimiento a los fanáticos emiratíes y los medios locales.

Y Pinto continuó: "Enfrenté circunstancias difíciles durante la tarea de asumir la responsabilidad de entrenar a los blancos, la más importante de las cuales fue la larga suspensión de la actividad deportiva debido a la pandemia de Corona, la posición de la selección en su grupo y el poco tiempo que queda para preparar la eliminatoria conjunta para el Mundial 2022 y la Copa Asiática 2023 en buena forma".

Añadió: "Hablé con los funcionarios de la Asociación de Fútbol y entendieron mi posición, y se acordó entre nosotros rescindir el contrato de manera amistosa. Le deseo éxito a la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un gran lugar en mi corazón, y tuve el honor de entrenar a su primera selección nacional".