Jorge Luis Pinto: "Sentí pena por irrespetar lo más preciado que tiene el fútbol costarricense"

Jorge Luis Pinto dijo este miércoles a través de su cuenta de Twitter que sintió pena por "irrespetar lo más preciado que tiene el fútbol costarricense", el Mundial de Brasil 2014.

"Tenía que ser sincero con el pueblo de Costa Rica al que llevo en mi corazón. Siempre seré un 'tico' más para defender esa bella camiseta como lo demostré en Brasil", aseguró Pinto.

Jorge Luis Pinto y sus verdades en Costa Rica: "con Keylor Navas casi no hablaba"

El técnico colombiano declaró el pasado martes en el proceso judicial en el que los futbolistas Celso Borges, Keylor Navas y Bryan Ruiz denunciaron a antiguos dirigentes de la Federación de ese país, que afirmaron que ellos amenazaron con perder partidos, en caso de no destituir a Pinto Afanador.

El santandereano habló de su relación con dichos jugadores y contó su versión de los hechos, cuando dejó la dirección técnica de Costa Rica, tras la histórica participación en el Mundial Brasil 2014, donde llegaron hasta los cuartos de final.

¡Pobre, Keylor Navas! "no hablaba, tenía mal humor y tomaba pastas para dormir"

"Los jugadores dicen que si usted continúa con la Selección ellos pierden 2,3,4 partidos para que lo saquen. Yo me quedé asombrado y sorprendido. Pero bueno si es así, pues indudablemente no vamos a discutir, ni a pelear, no nos vamos hacer daño. Yo me hago daño, ustedes sufren el daño y la selección por supuesto", expresó Pinto bajo juramento.