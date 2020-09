Jorge Luis Pinto: “Todo el mundo habla de la plata cuando viene acá, yo vine es a ganar”

Jorge Luis Pinto, fiel a su estilo, habló sin ‘pelos en la lengua’ sobre cómo va su proceso en la selección de los Emiratos Árabes Unidos.

“Nunca había venido, tengo que ser sincero que me he sorprendido, muy buena organización, estructura de ciudad moderna, de las mejores ciudades del mundo, me satisface lo que veo acá. Tenemos que hacer que el equipo sea la paz de las ciudades, un gran nivel y un gran fútbol”, dijo de entrada el técnico santandereano.

Además, explicó las razones por las que decidió tomar las riendas del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos.

“Fue un proyecto que los directivos lo entendieron, les dije que primero que me conocieran mi proyecto, mi idea y que pudiéramos trabajar conjuntamente los clubes con la selección”, agregó en charla con los medios de dicho combinado.

Jorge Luis Pinto también afirmó que “yo vine a ganar, todo el mundo habla de la plata, yo quiero ganar, para mí es un sueño poder llevar a Emiratos al Mundial, entregaré todas las horas para buscar lo mejor”.