Jorge Luis Pinto: “Tuve acercamientos con un equipo boliviano y con unos árabes”

El entrenador, quien ha sido el colombiano en llegar más lejos en un Mundial, con Costa Rica, en 2014, habló de su presente y de las oportunidades laborales que recientemente tuvo en el exterior.

Jorge Luis Pinto tuvo una entretenida charla este miércoles con el programa ‘Blog Deportivo, de ‘Blu Radio’, y allí habló del interés que tuvo un equipo boliviano y otros árabes en contar con sus servicios.

Además, adelantó que está escribiendo un libro sobre fútbol que se llamará ‘Tácticas y estrategias de los mundiales’. Desde Cúcuta recordó episodios y otros relatos de su carrera.

* La cuarentena de Pinto

"En Cúcuta estamos bien. Como siempre el orden de la gente es lo que preocupa, que cumplan no ha sido fácil. Estoy preparando mi libro, mirando mucho futbol, estoy escribiendo para meterlo en un libro anotando y le estoy dando todos los días a eso, es complicado escribirlo, pero bien”.

"Si viene Lionel Messi a Inter, aceptó que Lautaro Martínez se vaya al Barcelona"

* Inicio del fútbol alemán

"Garantizado puede estar el tema de la vuelta al fútbol en Alemania. Son medidas que permiten eso, los controles, ojalá que nuestro fútbol suramericano pueda tener ese ejemplo. Alemania lo va a hacer con control".

* Vuelta del fútbol colombiano

“Yo pienso que puede volver en un mes y mes y medio a nuestros países, allá en Europa va a mejor, pero el fútbol a tres o cuatro fechas a puerta cerrada se puede dar, igual es algo que los médicos y expertos pueden controlar”.

* Entrenamiento de los futbolistas

"Está claro en esa interpretación del médico Germán Ochoa (“Se pierde el 10 por ciento del rendimiento por semana de para”). Si el jugador no hace en casa su trabajo, va a estar perdido. La de ahora es más larga la para que la de diciembre. Los jugadores pierden forma, el ritmo, pero ahora no necesita una cancha para entrenar, se necesitan un par de pesas y ya".

* Los entrenamientos de Pinto en casa

“Corro alrededor de la manzana. Y lavar platos: me ha dado una movilidad en la cintura, pero increíble, a mí me tocó eso en Alemania. Hace 35 años que no le daba a eso”.

* Su futuro en el fútbol

“Se presento una oportunidad en un equipo boliviano, tuve unos acercamientos con unos árabes. Creo que tomar una determinación en estos momentos no es buena y hay que esperar que pase todo esto. No tengo afán. Pero con tranquilidad. Antes de agosto no se visualiza una competencia firme, entonces estoy tranquilo”.