Jorge Luis Pinto: "Yo soy un hombre franco y no puteo a un jugador"

El entrenador colombiano negó que en sus experiencias al frente de los seleccionados de Costa Rica y Honduras hubiera tenido problemas por su trato con los futbolistas.

Jorge Luis Pinto es un personaje atractivo para los medios centroamericanos, como quiera que en el último tiempo fue seleccionador nacional de Costa Rica y Honduras.

Y en las últimas horas, el santanderano llegó a territorio costarricense para participar en una actividad académica y habló con el periodista Everardo Herrera.

De tajo, Pinto Afanador aclaró que en el último tiempo no ha tenido problemas con futbolistas por su trato.

"Yo soy un hombre culto, no como se está interpretando. Yo soy un hombre franco y no puteo a un jugador. Yo hablo con testigos, lo que pasa es que la palabra precisa, a veces duele", indicó el colombiano.

Pinto no quiso entrar en polémicas y se mostró pausado y tranquilo. "Estoy en un momento de ser proactivo, lo negativo lo dejé, los odios no los vivo. No es borrón y cuenta nueva, es la forma de pensar hoy", finalizó.