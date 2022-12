“Jorge Mendes le dijo a James que se hiciera respetar y se amarrara los pantalones”

James Rodríguez no fue convocado por el Real Madrid para el juego frente al Athletic de Bilbao, el fin de semana pasado, según Zinedine Zidane , por pedido del propio jugador, quien adujo temas personales.

Sin embargo, Edu Aguirre, del programa español ‘El Chiringuito’, aseguró que el jugador le pidió al DT que no lo citara al compromiso de Liga pues “está sufriendo por no jugar”.

Este martes, el periodista Nelson Ascencio dijo en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que tras consultar con el entorno de James en Colombia, pudo conocer otros detalles sobre la situación del ‘10’ de Colombia.

“El problema de James no solo involucra al jugador, también a su familia y a su representante, el portugués Jorge Mendes, que está molesto porque considera que no están respetando a un jugador de su categoría”.

“La molestia es que no le dan ni siquiera unos minutos para demostrar el potencial que tiene, se cansó de viajar, ir al banco y no ser tenido en cuenta por Zidane. No es una rabieta de niño pequeño”, agregó.

Por último, el comunicador expresó que Mendes tuvo que ver en las últimas decisiones que ha tomado el mediocampista, como las entrevistas que les dio a GolCaracol.com y al exjugador Rio Ferdinand, y su intención de no volver a las convocatorias.

“El mismo Méndez le dijo que se tenía que hacer respetar, que se amarra un poco los pantalones porque la próxima temporada no estará en el Real Madrid y debe pensar en su futuro”, concluyó.

En los últimos días ha trascendido en la prensa europea que James Rodríguez interesa a varios equipos de la Premier League, de Inglaterra, entre ellos Manchester United y Arsenal.