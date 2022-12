No, gracias.

Jorge ‘Patrón’ Bermúdez: “Hicimos lo que se pudo para traer a Cardona, pero el destino no nos une” Jorge ‘Patrón’ Bermúdez: “Hicimos lo que se pudo para traer a Cardona, pero el destino no nos une”. El dirigente de Boca Juniors se refirió a la posibilidad que tuvieron para fichar al mediocampista colombiano, pero al fin no se dio.