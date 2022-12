Jorman Campuzano aprendió la lección: “La próxima pido el cambio solo si estoy inválido”

Tras el partido del domingo pasado, el entrenador Miguel Ángel Russo mostró su malestar con el mediocampista colombiano, quien solicitó salir del terreno de juego por una molestia física.

Jorman Campuzano aprendió la lección. Más allá del enojo del técnico de Boca Juniors por verse obligado a sustituirlo , tras haber protagonizado un buen encuentro en el triunfo 2-1 sobre Talleres de Córdoba, explicó la situación y el motivo que lo llevo a pedir el cambio.

Publicidad

"No me gusta salir en los partidos, pero sentí que el gemelo estaba por reventarse. Quizás me confié en dos traslados y perdí algunas pelotas. Salí por precaución, se me puso tenso el gemelo y no quise exigirme", le aseguró este martes a ‘Closs Continental’, de Argentina.

Es seguidor del fútbol. Se viste de cortos y juega sus partidos de fin de semana. El balón es de sus mejores amigos. No se pierda nuestra serie web Gente con cancha.

De hecho, Campuzano reveló una charla íntima que sostuvo con Mauricio ‘Chicho’ Serna y Wilmar Barrios, dos jugadores que se consagraron como ídolos en Boca jugando en su misma posición.

"Me dijeron: ‘En Boca solo tienes que salir si estás sangrando'. La próxima salgo solo si estoy inválido", aseveró.

Publicidad

Campuzano también se mostró satisfecho con el trabajo que ha venido desarrollando de la mano de Miguel Ángel Russo, quien le ha dado la posibilidad de ser titular desde que arribó al banco ‘xeneize’.

"Como ‘5’ solo, encuentro más espacios. Me gusta estudiar mucho al rival, por ejemplo, a Dayro Moreno en el último partido contra Talleres lo conocía. Sabía cómo marcarlo. Me siento más cómodo en esa posición, pero en el fútbol de ahora tienes que tener la capacidad de adaptarte a cualquier posición”, afirmó.

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

"Antes no teníamos tanto la posibilidad de manejar tanto la pelota. Sabemos en qué momento presionar y cuándo no, es algo que Russo nos ha explicado muy bien", prosiguió.

Finalmente tuvo palabras de elogio para su compatriota Sebastián Villa, quien, junto a él, ha sido de los puntos altos durante este inicio de año, en un Boca que quiere arrebatarle el primer puesto a River Plate en la Superliga Argentina.

“Villa es un jugador distinto a todos. Se lo han dicho, tiene que mejorar en los metros finales. Le hemos dicho que tiene que mejorar en la definición. ‘Carlitos’ le habla y le dice que piense un poco más. Es un jugador muy importante para nosotros”, finalizó.

Publicidad