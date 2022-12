Boca Juniors cayó derrotado por la mínima diferencia contra Patronato, equipo que nunca le había ganado a los 'xeneizes', y Jorman Campuzano en el centro de atención en las redes sociales.

A los colombianos les 'dan palo' en la histórica derrota de Boca Juniors contra Patronato

Y es que, el mediocampista colombiano, es el principal señalado por los hinchas del equipo 'azul y oro'. El ex Nacional no tuvo su mejor presentación este sábado y las críticas no se demoraron en llegarle.

Cabe resaltar que Miguel Ángel Russo lo mantuvo los 90 minutos del compromiso de la Copa de la Liga Profesional, mientras que Frank Fabra solo estuvo hasta el 54' de la segunda mitad.

Palabras como "tiene que renunciar", "lamentable su partido", "vuelve a Colombia", entre otras, son las que se leen por parte de la fanaticada 'boquense'.

Si Agüero salió a pedir perdón por errar un penal, Soldano, Obando y Campuzano tienen que renunciar y jurar que nunca mas van a jugar al futbol — Bostermo (@bostermo) May 8, 2021

Lamentable partido de Buffarini, Campuzano y Soldano. — Lucho Torres Toranzo (@ltorrestoranzo) May 8, 2021

Campuzano buscá en la biblia como irte bien a la colombiana y religiosa concha de tu madre. — Budín fantasía de limón (@Budin_chigurh) May 8, 2021

