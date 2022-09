Jorman Campuzano, de camino a Turquía: “Estoy feliz por esta oportunidad, siempre la quise”

Jorman Campuzano tomó sus maletas, empacó y se fue rumbo a Turquía, donde tendrá su nueva experiencia en el balompié internacional.

Pero antes de dejar Argentina, el mediocampista colombiano dio unas declaraciones y se refirió a lo que fue su paso por Boca Juniors y lo que será su llegada al Giresunspor.

Publicidad

“Estoy muy feliz por esta oportunidad que siempre la quise, demostrar que estoy para muchas cosas más”, afirmó de entrada para ‘ESPN’, desde el aeropuerto de Ezeiza.

Seguido a eso, Campuzano se refirió a los contactos que hubo desde hace días con su nuevo club en Turquía, donde le expresaron que será una pieza clave.

“Llega un momento donde las cosas no se dieron, no sumaba minutos, pero el profe me vio, vio los videos, me dijo que me estaba siguiendo, que querían contar conmigo en el proyecto. No dudé en decir que llegaran en un acuerdo con Boca, siempre es lo más importante, siempre respeto las decisiones de los clubes”, agregó.

Para terminar, el mediocampista colombiano habló de lo que fue su paso por el cuadro ‘xeneize’, entre altas y bajas en su rendimiento y protagonismo.

Publicidad

“Con Miguel fue uno de mis mejores momentos. Me llevo lo mejor, muchos compañeros, agradecerles mucho, perdonen todo lo malo, siempre di mejor de mí, di ejemplo, mis compañeros me respetaban mucho por lo que aportaba adentro, con todos tuve una buena relación”, finalizó.

Por su parte, en Argentina, en el diario 'Olé' destacaron las estadísticas de Jorman Campuzano y lo que fue su paso por las toldas de Boca Juniors: "En Boca, Campu deja atrás 101 partidos, dos goles y cuatro títulos, dos de los cuales lo tuvieron como gran protagonista. Después de un 2019 de adaptación bajo el mando de Gustavo Alfaro y peleando el puesto con Iván Marcone, se destacó con Miguel Ángel Russo entre 2020 y 2021, en la Superliga y la Copa Diego Maradona. Un DT que supo entender y llevar a los colombianos, y sacó lo mejor de ellos".

#ESPNF10 | #ESPNenStarPlus



"DE BOCA ME LLEVO LO MEJOR"



Antes de su partida a Turquía, Jorman Campuzano habló de su paso por el Xeneize.



Mirá Fútbol 10 en vivo, acá --> https://t.co/1PoZtrKGZp pic.twitter.com/mozScHnyaE — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 2, 2022