Jorman Campuzano, de dormir en la calle y comer con los ‘gamines’ a ser refuerzo de Boca Juniors

El volante colombiano fue presentado este viernes como nuevo refuerzo ‘xeneize’ y contó su historia de vida y todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ser futbolista profesional.

Jorman Campuzano dejó a Atlético Nacional, luego de destacarse como uno de los mejores volantes de marca del fútbol colombiano, y se convirtió en jugador de Boca Juniors, de Argentina.

Sin embargo, el proceso que tuvo que vivir para tocar con las manos el éxito fue muy difícil para el nacido en una vereda de Tamalameque, Cesar.

“A los 15 años viajé a Bogotá, pasé 10 días durmiendo en la calle, donde me cogiera la noche, no me hizo falta la comida por qué le caí muy bien a los ‘gamines’, siempre donde llegó lo hago con humildad”, aseguró Campuzano a los medios oficiales del equipo azul y oro

“Si el fútbol no se daba, quería prestar el servicio militar. No es fácil llegar a la capital y no tener a donde llegar”, complementó el futbolista.

El centrocampista, quien siempre luchó por su sueño”, empezó su carrera en el fútbol de salón y luego pasó a la escuela ‘Churta M Te Quiero Azul’ y de ahí a La Equidad como delantero.

Sin embargo, fue en el Deportivo Pereira donde el volante de la Selección Colombia debutó como profesional, pese a que presentar a las pruebas no fue nada fácil.

“Vi la convocatoria del Pereira, no tenía nada económicamente y vendí mi celular, no conocía la ciudad ni a nadie. Presenté las pruebas y le gusté al profesor (Hernán) Lissi”, explicó.

Jorman Campuzano podría debutar el próximo domingo con Boca Juniors en un encuentro amistoso frente a Aldosivi, en Mar del Plata.