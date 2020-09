Jorman Campuzano, libre de coronavirus: el único titular de Boca Juniors que dio negativo

El colombiano Jorman Campuzano resultó ser el único jugador titular del último título de Boca Juniors que dio negativo en las nuevas pruebas de coronavirus realizadas por el cuadro 'xeneize'.

Contrario a Campuzano, su compatriota Sebastián Villa, quien también era un habitual en el once de Miguel Ángel Russo "Su situación es distinta, también está inmunizado, pero la decisión de la dirigencia es que no juegue más hasta que no se resuelva su situación judicial. De hecho, le buscan una salida y Atlético Mineiro aparece como alternativa", señaló 'TyC Sports'.

Al menos 18 futbolistas de Boca Juniors fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus, informó el club en un comunicado tras la realización de nuevas pruebas.

Boca Juniors había suspendido los entrenamientos el lunes por 72 horas para instrumentar medidas de aislamiento del plantel tras detectarse lo que definió como un "brote de contagios".

El miércoles por la noche y tras la realización de nuevos hisopados el club detalló que son 18 los casos positivos, aunque omitió identificar a los jugadores afectados.

"Se detectaron cuatro casos sintomáticos leves, seis con síntomas leves que hoy (por el miércoles) se encuentran asintomáticos y ocho casos asintomáticos", dice el comunicado del club que divulgó a través de redes sociales.

Boca Juniors estaba bajo entrenamientos en el Centro deportivo de Ezeiza, al sur de la capital argentina, en el marco de medidas de resguardo especiales bajo una llamada 'burbuja sanitaria'.

"Todos ellos seguirán bajo estrictas normas sanitarias de aislamiento como indican los protocolos", indicó el club.

Los jugadores volverán a ser sometidos a exámenes "previo a su integración a los entrenamientos", explicó Boca.

El retorno a las prácticas fue un imperativo para Boca, así como para River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre debido a sus compromisos de septiembre por la Copa Libertadores.

Tras un receso de seis meses en la Libertadores por la pandemia, Boca volverá a jugar en el torneo continental el 17 de septiembre ante Libertad de Paraguay, en Asunción.

Argentina superó los 400.000 contagios y totaliza hasta este jueves 9.155 fallecidos por Covid-19.

El miércoles por la noche en una entrevista con el canal de televisión TN el presidente Alberto Fernández se refirió a los contagios entre los jugadores del plantel 'xeneize' y expresó dudas sobre la conveniencia de autorizar partidos en medio de la pandemia.

"Es muy difícil jugar en este contexto. Miren lo que está pasando en Boca. El fútbol es un deporte de fricción", señaló el mandatario.

Además de Boca Juniors, Tigre debe viajar a Paraguay para enfrentar a Guaraní y River visitar al Sao Paulo en Brasil.

"Hay que ver con mucho cuidado el tema, no es tan simple, es una pandemia. Vamos a ir a jugar a Brasil que está en una situación muy complicada. El epicentro de la pandemia es América Latina", recordó.

